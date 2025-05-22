美伊又要談了？國際油價聞風走低

國際油價週三（21日）收低。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（21日）收低，因阿曼外交部長表示，伊朗與美國將於本週稍晚舉行新一輪核談判。

不過《CNN》在週二報導稱，美國情報顯示，以色列可能正準備對伊朗核設施發動攻擊，油價因此在週二早盤一度上漲。報導引述多位美國官員的說法，並補充指出，目前尚不清楚以色列領導人是否已做出最終決定。

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美國西德州中級原油期貨下跌46美分，跌幅0.7%，收每桶61.57美元。

布蘭特原油期貨下跌47美分，跌幅0.7%，收每桶64.91美元。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）成員中產量排名第3高的國家，若以色列發動攻擊，可能衝擊該國的原油供應。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「現在又將展開新一輪和平談判，這也抵消了先前市場因地緣風險而計入的風險溢價。」

儘管如此，市場仍擔心伊朗可能報復並封鎖荷姆茲海峽，該水道為沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克和阿拉伯聯合大公國原油及燃料出口的要道。

Rystad Energy分析師瓦利亞（Priya Walia）指出：「若緊張局勢升高，我們可能會看到短暫的貿易轉向，或每日約50萬桶的供應中斷，OPEC+有能力迅速填補這個規模。」

美國與伊朗今年已就伊朗核計畫進行數輪會談，而美國總統川普則重啟對伊朗原油出口的強硬制裁行動。

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