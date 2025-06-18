劍指洗產地！美恐維持對亞洲高關稅 「這2國」成箭靶

野村控股指出，有數據顯示中國透過東南亞國家洗產地，藉此規避更高關稅。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕野村控股（Nomura Holdings）分析指出，有數據顯示中國透過東南亞國家洗產地，藉此規避更高關稅，美國可能會對這些國家維持較高的關稅。野村預估，「越南」和「泰國」可能分別面臨24.3%與20%的關稅，這些國家關稅水準將高於多數東南亞國家在與美國貿易談判中爭取的10%基準稅率，也可能使雙邊談判更加複雜。

《彭博》報導，野村經濟學家帕拉奎雷斯（Euben Paracuelles）在報告中表示「儘管目前美國與東南亞之間貿易談判頻繁，但華府最終可能對東南亞地區施加平均15.5%的關稅，目的是打擊洗產地行為。」他指出「這個地區越來越被視為中國藉第三國之名繞過美國關稅的途徑，這可能破壞美國與東南亞之間的貿易談判進展。」

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根據野村估算，越南與泰國面臨的洗產地現象，比其他東南亞國家更普遍，這可能導致美國對這兩國的關稅水準接近對中國預期的30%稅率。雖然這些關稅仍低於川普在4月曾威脅實施的稅率，但仍遠高於東南亞國家希望爭取的10%基準稅率。野村補充，新加坡與菲律賓因轉運跡象有限，則預估面臨10%的關稅。

該報告指出「東協國家（ASEAN）在美國給出的90天貿易談判緩衝期於7月初到期前，恐難順利與美國達成協議。美方要求降低甚至消除從中國轉運的行為，而相關洗產地證據不斷增加，這將使談判更加困難。」

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