晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

18歲就當老闆！美高中生從零創業開餐廳爆紅

2025/06/18 23:54

美國18歲高中生靠著自創墨西哥餐廳打響名號，白天上課、晚上顧店，一天只睡不到5小時，堅持完成學業。（擷取自Instagram／@tacosdelbarrionyc）美國18歲高中生靠著自創墨西哥餐廳打響名號，白天上課、晚上顧店，一天只睡不到5小時，堅持完成學業。（擷取自Instagram／@tacosdelbarrionyc）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕創業當老闆還要拚畢業！美國紐約18歲高中生開墨西哥餐廳打響名號，他每天白天上課、晚上顧店，一天只睡不到5小時，堅持完成學業。他的拚勁打破外界對Z世代「只會躺平」的刻板印象，被譽為「最拚高中生」。

紐約郵報》報導，年僅18歲的高中生史特林（Aiden Sterlin）一邊念書一邊創業，靠著自創的墨西哥餐廳「Tacos Del Barrio」打響名號，他還計畫於曼哈頓金融區開第二家分店。更令人驚訝的是，他每天只睡3到4小時，創業的同時仍堅持完成學業。

史特林目前就讀詹姆士麥迪遜高中，每天上午11點下課後，就騎電動腳踏車趕往餐廳，從中午一路工作到半夜12點，凌晨再完成功課，「學業仍是第一優先，雖然經營餐廳很重要，但我還是要畢業」。他親自管理店內8名員工，每天都接超過160筆訂單，主打各式地道墨西哥餐點，深受當地顧客喜愛

談到創業契機，史特林透露，他在健身房認識連鎖餐飲品牌「Poke Bowl United」創辦人，對方看中他的積極與工作態度，主動邀請他發展自己的品牌。雖然沒有餐飲經驗，但史特林親自走訪多間墨西哥小吃店，從中汲取靈感，自創餐點風格。他說，「我想要做出有創意、又不失原味的料理」。

儘管生意蒸蒸日上，但史特林坦言餐飲業極為辛苦，不但要讓顧客滿意，還得維持穩定品質。他幾乎每天親自檢查出餐，確保顧客滿意。隨著6月23日畢業在即，他計畫先休學1年，全心投入經營，「我想做到101％，讓大家記得我，之後不管做什麼，大家都能相信我」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財