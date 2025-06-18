18歲就當老闆！美高中生從零創業開餐廳爆紅

美國18歲高中生靠著自創墨西哥餐廳打響名號，白天上課、晚上顧店，一天只睡不到5小時，堅持完成學業。（擷取自Instagram／@tacosdelbarrionyc）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕創業當老闆還要拚畢業！美國紐約18歲高中生開墨西哥餐廳打響名號，他每天白天上課、晚上顧店，一天只睡不到5小時，堅持完成學業。他的拚勁打破外界對Z世代「只會躺平」的刻板印象，被譽為「最拚高中生」。

《紐約郵報》報導，年僅18歲的高中生史特林（Aiden Sterlin）一邊念書一邊創業，靠著自創的墨西哥餐廳「Tacos Del Barrio」打響名號，他還計畫於曼哈頓金融區開第二家分店。更令人驚訝的是，他每天只睡3到4小時，創業的同時仍堅持完成學業。

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史特林目前就讀詹姆士麥迪遜高中，每天上午11點下課後，就騎電動腳踏車趕往餐廳，從中午一路工作到半夜12點，凌晨再完成功課，「學業仍是第一優先，雖然經營餐廳很重要，但我還是要畢業」。他親自管理店內8名員工，每天都接超過160筆訂單，主打各式地道墨西哥餐點，深受當地顧客喜愛

談到創業契機，史特林透露，他在健身房認識連鎖餐飲品牌「Poke Bowl United」創辦人，對方看中他的積極與工作態度，主動邀請他發展自己的品牌。雖然沒有餐飲經驗，但史特林親自走訪多間墨西哥小吃店，從中汲取靈感，自創餐點風格。他說，「我想要做出有創意、又不失原味的料理」。

儘管生意蒸蒸日上，但史特林坦言餐飲業極為辛苦，不但要讓顧客滿意，還得維持穩定品質。他幾乎每天親自檢查出餐，確保顧客滿意。隨著6月23日畢業在即，他計畫先休學1年，全心投入經營，「我想做到101％，讓大家記得我，之後不管做什麼，大家都能相信我」。

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