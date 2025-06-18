各國央行續買黃金的3點理由 世界黃金協會全說了

世界黃金協會（WGC）調查發現，95%的受訪央行預計未來12個月全球黃金儲備將進一步成長。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界各國的中央銀行都在大舉購買黃金，預期短期內不會放緩。世界黃金協會（WGC）調查發現，95%的受訪央行預計未來12個月全球黃金儲備將進一步成長。創紀錄的43%的央行表示，它們將在此期間增持黃金。

目前沒有一家受訪央行預計會減少黃金持有量。世界黃金協會認為這種現象有3點主要原因：黃金在危機期間表現良好、黃金可以對沖通貨膨脹，以及黃金有助於平衡外匯存底。

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全球各國央行連續第3年增持超過1000噸黃金儲備，遠高於過去十年平均每年400至500噸的水準。這些數據來自世界黃金協會最新的2025年央行黃金儲備（CBGR）調查，該調查追蹤各國儲備管理機構的投資情緒和策略。

黃金需求激增之際，全球景氣不確定性日益加劇，持續的衝突、貿易緊張局勢和通膨都為經濟前景蒙上陰影。對各國的儲備管理者而言，黃金仍是管理風險、保值以及避免過度依賴單一貨幣的關鍵工具。

簡言之，黃金仍被視為可靠的長期價值儲存手段，尤其是在全球景氣不確定的時期。

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