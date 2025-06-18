晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

各國央行續買黃金的3點理由 世界黃金協會全說了

2025/06/18 21:50

世界黃金協會（WGC）調查發現，95%的受訪央行預計未來12個月全球黃金儲備將進一步成長。（路透）世界黃金協會（WGC）調查發現，95%的受訪央行預計未來12個月全球黃金儲備將進一步成長。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界各國的中央銀行都在大舉購買黃金，預期短期內不會放緩。世界黃金協會（WGC）調查發現，95%的受訪央行預計未來12個月全球黃金儲備將進一步成長。創紀錄的43%的央行表示，它們將在此期間增持黃金。

目前沒有一家受訪央行預計會減少黃金持有量。世界黃金協會認為這種現象有3點主要原因：黃金在危機期間表現良好、黃金可以對沖通貨膨脹，以及黃金有助於平衡外匯存底。

全球各國央行連續第3年增持超過1000噸黃金儲備，遠高於過去十年平均每年400至500噸的水準。這些數據來自世界黃金協會最新的2025年央行黃金儲備（CBGR）調查，該調查追蹤各國儲備管理機構的投資情緒和策略。

黃金需求激增之際，全球景氣不確定性日益加劇，持續的衝突、貿易緊張局勢和通膨都為經濟前景蒙上陰影。對各國的儲備管理者而言，黃金仍是管理風險、保值以及避免過度依賴單一貨幣的關鍵工具。

簡言之，黃金仍被視為可靠的長期價值儲存手段，尤其是在全球景氣不確定的時期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財