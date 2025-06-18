借力AI浪潮！「這家」晶片巨頭市值上看2兆美元

外媒預測，博通市值在三年內可望衝上2兆美元。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當前市值達1.17兆美元的博通（Broadcom），正悄悄在人工智慧（AI）硬體戰爭中占有一席之地。美國投資媒體《The Motley Fool》報導指出，儘管談到AI關鍵供應商時，投資人多數會先想到輝達（NVIDIA）或台積電（TSMC），但博通擁有2項將在未來幾年高速成長的AI產品，可能會讓其市值在三年內衝上2兆美元。

報導指出，博通之所以鮮少成為AI焦點，是因為它並非完全專注於AI領域，其產品橫跨主機軟體、資安、防毒等。然而，博通在AI領域的2項產品卻是資料中心基礎建設不可或缺的組成。這2類AI產品分別是交換器（connectivity switches）與客製化AI加速器（XPUs）。

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隨著AI應用從訓練邁向實際推論（inference）階段，這類交換器需求將大增。接下來是XPUs，它們是與客戶共同設計的客製化AI加速器，能並行處理大量運算，與GPU類似，但用途更專一。這種針對特定任務設計的加速器，雖不如GPU通用，卻能在某些工作負載中優於GPU表現。報導指出，它還有一個更重要的意義，就是能繞開輝達。

報導指出，博通與輝達關係微妙，儘管輝達產品強大，但其售價高昂、毛利率超過50%，對客戶而言成本沉重。博通的XPUs雖不便宜，但成本遠低於輝達GPU，而且仍能為博通創造可觀利潤，這也讓許多企業願意採用博通方案，降低對輝達依賴。

報導預測，博通的營收在三年內可能翻倍。在2024財年，博通的總營收為516億美元，其中僅有122億美元來自AI相關業務。但博通預期其AI營收將在未來幾年迅速成長，預計到2027財年將達600億至900億美元。博通也證實，2025年的AI半導體成長率將延續至2026年，這與預測一致。

由於總營收有望從現在的570億美元成長至超過1000億美元，有信心博通的股價將在2027年以前翻倍，這足以使其市值躍升至2兆美元，成為一項成功的投資。

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