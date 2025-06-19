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LTN經濟通》中國貿易戰殺手鐧 西方舉白旗？

2025/06/19 07:00

美中貿易戰下，稀土成地緣政治要角。圖為稀土礦場裡的礦石。（路透檔案照）美中貿易戰下，稀土成地緣政治要角。圖為稀土礦場裡的礦石。（路透檔案照）

中國是全球最大稀土產國 貿易戰中成要角

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普4月初向所有中國進口商品徵收最高達145% 的關稅後，中國政府隨後下令限制多種重稀土金屬及稀土磁鐵的出口，這項政策不僅針對美國，也波及全球多國，美中貿易戰下，稀土成地緣政治要角，究竟為什麼中國稀土可以號令全世界？

中國作為全球稀土最大供應國，過去在貿易衝突中多次將稀土出口作為談判籌碼，稀土由17種化學元素的總稱，於18世紀末被發現，因在當時十分稀少珍貴，加上其氧化物有難溶於水的土性，才被稱為「稀土」。

稀土不是土，而是一組性質活潑的金屬，但稀土的名稱仍被沿用至今，其應用層面從手機、電動車、風力發電、機器人到戰機，幾乎無所不包。

雖然稀土的全球蘊藏量比黃金豐富，但分佈極不均勻，主要集中在中國、美國、印度、俄羅斯等少數國家，其中中國是世界最大稀土生產國，自1990年開始，一直都是全球最大稀土生產國。

包括電動汽車、風力發電、環保電池、手機等，以及在軍事用途上，能提升導彈、飛機等許多高科技產品都要仰賴稀土。以美國企業為例，像是蘋果、特斯拉、雷神、洛克希德馬丁等，使用的稀土材料都依賴中國供應。

中國砸大錢取得全球稀土礦物控制權。（路透資料照）中國砸大錢取得全球稀土礦物控制權。（路透資料照）

一架F-35戰機 需用417公斤稀土

而若以產品來說，《金融界》報導，一架F-35戰機需用到約417公斤稀土材料，特別是釹、鏑、鉺製成的磁鐵與合金元件，這些材料主要用於電子戰系統、目標雷達和方向舵電機等關鍵組件。

儘管是全球最先進戰機之一，卻在某些元件生產上仍受制於中國供應鏈。

今年美中關稅貿易戰開打後，各國的稀土供應鏈受到影響，原本的雙邊貿易爭端迅速升級成一場全球危機。

目前全球約90%的稀土提煉作業都集中在中國，使得中國在此供應鏈上掌握極大的主導權，也因此在近期中國限制稀土等出口後，雖然表面上是指措施適用所有國家，但市場普遍認為，這是對美國「關稅」的報復。

根據美國地質調查局在2024年的數據，中國在稀土材料的加工上面已占了絕對主動權，且中國占據全球稀土開採量的70%以上，其精煉產能占比逾90%，已形成規模化效應。

1999年代前，美國是全球主要的礦產冶煉國，但之後中國主打廉價勞力、鬆散的環境法規、可接受高汙染等特點而成為煉礦大國。

2000年代，中國政府將稀土列為戰略資源，設立出口配額、環保標準、產能審批等手段進行控制。先前2010年中日釣魚台危機時，中國曾一度中止對日出口稀土，當時造成日方的恐慌，日本企業高管出現在電視上，警告說這些關鍵原材料即將耗盡。

2000年代，中國政府將稀土列為戰略資源。圖為中國稀土礦場。（路透資料照）2000年代，中國政府將稀土列為戰略資源。圖為中國稀土礦場。（路透資料照）

加州帕斯山礦場有豐富稀土礦藏 但美國冶煉能量不足

美國等雖然也有豐富的稀土資源，但華爾街日報指出，美國的礦產加工能力不足，在中國已成為全球主要稀土、鈷、銅與其它金屬的提煉大國的情況下，川普雖然在貿易戰中與中國針鋒相對，但在礦產加工上仍須仰賴中國。

報導還提出，除了稀土之外，還有貨櫃船、某些藥物原料、機器零件的生產等，美國在各方面的去工業化都給中國營造了可趁之機，因為在中國生產既便宜又有效率。

美國地質調查局層調查，光以稀土來説，美國開採的稀土比例約占全球12%，僅次於中國，大部份的礦藏來自於加州的帕斯山礦場（Mountain Pass mine），但因中國負責全球85%以上的稀土精煉，美國仍須將3分之2的稀土出口到中國加工，待中國將其精煉成最終成品「稀土磁鐵」後，再出口回美國。

中國之所以能以稀土「號令全球」，不僅因為其自然資源豐富，還有在加工技術、產業鏈控制力、出口政策與地緣戰略運用等方面建立了全球領先的優勢。

近年來，美國、澳洲、加拿大等國積極投入開發替代供應源，希望建立自主供應鏈。示意圖。（路透資料照）近年來，美國、澳洲、加拿大等國積極投入開發替代供應源，希望建立自主供應鏈。示意圖。（路透資料照）

中國整併境內稀土企業

當前中國稀土已形成完整的產業鏈，覆蓋開採、精礦分解、冶煉分離、火法冶金、深度加工和應用等環節，近年中國更是整合稀土企業為「中國稀土集團」和「北方稀土」等巨頭，形成類似稀土版「中石油」，為的是提高出口定價權、降低內部惡性競爭，掌握全球議價話語權。

上述優勢使得全球高科技產業（如電動車、風電、軍工、電子）在某種程度上對中國形成依賴，也因此這成為各國亟欲擺脫依賴的對象。

近年來，美國、澳洲、加拿大等國積極投入開發替代供應源，希望建立自主供應鏈，但根據IEA到2030年的數據來看，縱使中國比例有降低，但仍居高不下，意味著短期內中國在稀土加工領域的優勢仍無法被撼動。

近期針對關稅、稀土限制、留學生等議題，中國與美國宣布倫敦會談達成了協議，但細節尚不得而知。根據川普的說法，中國將立即向美國提供「所有需要的磁鐵產品」（Full Magnets）及所有必要的稀土元素；美方則承諾對中國學生赴美就讀大學的限制放寬，作為相關讓步。此外，美國對中國55%，中國對美國10%，兩國關係非常好。

外媒分析，儘管美國動作頻頻，企業高層與分析人士指出，這次事件證明中國在稀土貿易上的優勢，而未來緊張局勢幾乎也有能在因為此再度升溫。

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