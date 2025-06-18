英特爾聘任3名晶片大將 輔助陳立武扭轉局勢

英特爾週三（18日）聘請3名晶片行業高管，擔任工程和網路職位，這是首席執行長陳立武扭轉經營困境的的計劃一部分。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾週三（18日）聘請3名晶片行業高管，擔任工程和網路職位，這是首席執行長陳立武改組高層管理人員，並扭轉經營困境的的計劃一部分。

陳立武的計畫包括精簡公司大量員工、聘用新領導、注重客戶滿意度以及確保代工業務成功。

自今年3月接任英特爾執行長以來，陳立武開始精簡英特爾的領導團隊，許多重要的晶片團隊都直接向他匯報，其中包括被任命為首席營收長的銷售資深人士格雷格·恩斯特 （Greg Ernst），恩斯特先前曾擔任英特爾美國銷售和行銷業務主管。

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為實現更注重工程的計劃，英特爾現在還聘請了愛楊格（Srinivasan Iyengar）、阿古奇（Jean-Didier Allegrucci）和德賽（Shailendra Desai） 擔任工程職位。

Iyengar從Cadence Design Systems加入英特爾，並將領導一個新的客戶工程中心；前Rain AI高管Allegrucci 將負責AI 晶片系統工程的開發。從Google加入英特爾的Desai 將負責新 AI 晶片架構的開發。

Iyengar將向陳立武匯報工作，而Allegrucci和Desai將向英特爾首席技術和人工智慧長Sachin Katti匯報工作。

陳立武表示，Ernst、Srini、JD和Shailendra四人都是非常有成就的領導者，在生態系統中享有盛譽，他們將在英特爾未來業務定位的過程中發揮重要作用。

英特爾也對董事會進行改組，使其更加專注於晶片產業。三位董事會成員在2025年的年度股東大會上並沒有競選連任。

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