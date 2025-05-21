「證交所精選25」業績展望會 富邦金唯一金融業受邀

富邦金控今應臺灣證券交易所之邀參與「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，向國內外法人說明富邦金控2025年營運情況及展望，由資深協理王家慧代表出席。（富邦金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控今應臺灣證券交易所之邀參與「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，向國內外法人說明富邦金控2025年營運情況及展望。此次是證交所首次結合COMPUTEX舉辦服務海內外機構投資人的會議活動，富邦金控為唯一受邀參與的金融業者。

證交所今年度首次結合COMPUTEX，舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，規劃「臺灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景」4大主題，力邀國內外機構投資人參加，希望藉此機會提高上市櫃公司的國際知名度，同時宣傳台灣資本市場優勢，讓世界看見台灣企業的競爭力。

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證交所共邀請25家上市櫃公司參與，而富邦金控為唯一受邀參與的金融業者。今日會議富邦金控由資深協理王家慧代表，向機構投資法人說明公司營運情況。

王家慧表示，富邦金主要子公司富邦人壽負債成本相對同業低，長期獲利實績提供接軌IFRS 17優勢，由於長期獲利績效良好，有利累積資本至良好水準；承保方面，銷售策略轉向高價值保險商品，分紅保單也具市場領先地位。

而台北富邦銀行持續透過資產負債結構改善、增進資金運用效率，以推動利差提升；財富管理業務受益於金控資源及多元通路，有助益跨售商機；由於信用卡業務帶動客戶基盤擴大，也助益個人貸款及財管業務提升。

她也提到，面對2026年即將上路的IFRS 17及新一代清償能力制度，富邦人壽已積極調整商品組合，提升分期繳占比；同時自2023年起領先同業推出分紅保單，降低新一代清償能力制度的資本需求，持續累積CSM。此外，富邦人壽投資績效及獲利長期領先，併同妥善的資本管理，帶動資本水準強健。

王家慧說，除了營運表現亮眼，富邦金控也透過「低碳、數位、激勵、影響」在永續議題持續領跑。在低碳成果上，2024年富邦金控綠色金融投融資金額達2.5兆元；在數位策略面，富邦金控深耕數位科技服務及安全金融，子公司北富銀透過AI智能防詐「鷹眼識詐模型」守護全民金融安全；在「激勵」策略面，全面提升員工持股信託福利制度，優化生育獎勵措施，打造友善幸福職場環境；至於「影響」策略面，2024年5月成立的富邦美術館，全年已有逾20萬人次入館參觀，旗下基金會推動的粉樂町、青少年發聲網、momo mini親子電影院等教育推廣人次更達4百萬人以上。

富邦金表示，做為金融業公司治理的領頭羊，展望未來，也將持續以多元形式，深化與利害關係人的溝通互動，強化資訊揭露與交流。

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