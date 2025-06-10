30歲身家達380億！全球最年輕女富豪曝省錢之道

Lucy Guo成為全球最年輕的白手起家女億萬富豪。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕30歲華裔科技創業家郭如意（Lucy Guo）超越歌手泰勒絲（Taylor Swift），成為全球「最年輕」的白手起家女億萬富豪，儘管擁有13億美元（約新台幣388億元）身家，她仍表示「我不喜歡浪費錢」，平時省吃儉用，更透露最常使用「2個平台」，有優惠一定會把握。

《財星雜誌》（Fortune）報導，郭如意是人工智慧新創公司「Scale AI」的聯合創辦人，以及創作平台「Passes」的創辦人，根據《富比士》最新排名，郭如意也因此成為全球僅有的5位40歲以下女性億萬富翁之一，與她齊名的還包括流行天后蕾哈娜，以及AI公司Anthropic的聯合創辦人Daniela Amodei。

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報導指出，儘管郭如意的身價驚人，卻不會為了符合自己的地位而浪費數十億美元過上奢侈的生活。她說，「我不喜歡浪費錢，我的助理只會開著一輛老舊的車載我，我不在乎」。她更透露「我穿的所有衣服都是免費的，或者從Shein購買，有些衣服品質可能不太好，但總有2件左右還算合適，我每天都穿」。郭如意笑著說，「我現在還在用Uber Eats上買一送一優惠」。

不過，郭如意偶爾也會犒賞自己，例如在搭乘16小時長途飛機時會選擇商務艙，也會準備幾件設計師品牌禮服以應付正式場合。

她也坦言，過去壓力大時，自己確實有瘋狂消費過，「朋友都是富翁，讓人感覺有點不安全」，但時間久了就發現，其實不必迎合世俗眼光，「富翁不需要一天24小時都穿西裝，他們已經向全世界證明自己」。

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