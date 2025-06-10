夢幻工作！星巴克徵人環遊世界「喝咖啡」 年薪上看400萬

星巴克開出年薪最高13.6萬美元的夢幻職缺，要尋找2位創作者。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最夢幻的工作！連鎖咖啡星巴克開出年薪最高13.6萬美元（約新台幣406萬元）的夢幻職缺，要尋找2位創作者，工作內容是環遊世界喝咖啡、拍影片，記錄每個星巴克體驗背後的氛圍、文化與人們，還能飛往米蘭、東京、哥倫比亞、杜拜等世界各地，而且旅費、住飯店由星巴克全包。

根據《商業內幕》報導，星巴克正在招聘2名內容創作者，讓他們用一年時間環遊世界並為其社交平台拍攝內容，星巴克將為他們支付高達13.6萬美元的報酬。星巴克在職缺公告中表示「在這一年裡，你將環遊世界，像是米蘭、東京、哥倫比亞、杜拜、哥斯大黎加等等，捕捉每個星巴克體驗背後的氛圍、文化與人們」，為期1年的全職遠距工作。

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根據職缺說明，創作者的薪資範圍為8萬100美元至13.6萬美元（約新台幣239萬至406萬元）。星巴克表示，這2位創作者的所有旅行開銷都將由星巴克支付。申請者必須為美國人，且年滿18歲。不需要任何工作經驗或大學文憑。星巴克也表示，其中一個名額將保留給現任星巴克員工，另一個名額則對外開放徵選。

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