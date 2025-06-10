美國債務危機要爆了！CBO示警：「這時」就會違約

美國國會預算辦公室警告，如果美國國會沒有能夠提高債務上限，美國政府最快8月就會出現債務違約。圖為美國財政部。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）週一（9日）公布最新預測，指出如果美國國會沒有能夠提高債務上限，那麼美國政府最快可能在2025年8月中旬至9月底之間，就會面臨部分債務違約風險。

《彭博》報導，這項最新估算延後了所謂「X日期」至少2週，相較於該機構在今年3月所發布的預測略為寬鬆。這也為美國國會在總統川普推動的減稅法案談判中，爭取提高聯邦舉債權限，提供更多協商時間。

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自今年年初債務上限恢復生效以來，美國財政部就一直透過非常措施（extraordinary measures），來維持債務在聯邦債務上限內的能力，藉此避免聯邦債務違約風險。

CBO在週一發表的「每月預算審查」中指出：「CBO現在估計，若債務上限維持不變，政府使用非常措施的能力將可能在2025年8月中旬至9月底之間耗盡。」

CBO解釋，由於過去3個月的稅收和支出數據符合預期，因此降低了非常措施在8月初就耗盡的可能性。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已敦促共和黨在7月中旬之前通過相關法案，藉此提高36.1兆美元的債務上限。美國財政部上個月也發布了自身預估，警告美國可能在8月間喪失按時履行付款義務的能力。

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