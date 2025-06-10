馬斯克的「馬雲時刻」？外媒驚爆得罪當權者的寡頭恐怖下場

川普與馬斯克關係惡化。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克與川普決裂後，川普揚言要取消馬斯克企業的政府合約，還警告馬斯克若倒戈民主黨，將面臨嚴重後果。外媒以阿里巴巴創辦人馬雲只因抨擊中國金融監管體制，就惹惱習近平，一夕跌落神壇；而俄羅斯、沙烏地阿拉伯富豪也因得罪當權者，面臨被關押甚至「神秘死亡」的下場。專家提醒馬斯克，當金錢力量與政治力量發生衝突時，當權者會毫不猶豫對富豪展示「誰才是真正的老大」。

俄羅斯前首富霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）被普廷關了10 年，後來流亡海外。（法新社）

《金融時報》首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）以「馬斯克可以從馬雲和霍多爾科夫斯基身上學到什麼？」為題撰寫專欄，指出馬斯克的垮台是全球模式的一部分。數十年的全球化在世界各地造就商業寡頭。但當金錢力量與政治力量發生衝突時，只有一種選擇，政治總是佔上風。

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在俄羅斯、中國、沙烏地阿拉伯，現在還有美國，這些截然不同的國家，那些懷抱獨立政治野心的寡頭，被迫意識到真正的權力在哪裡。政治戰勝金錢可能會讓馬克思主義者和過度自信的資本家都感到驚訝，因為他們相信政客總是會聽從超級富豪的指揮。



當然，政客需要錢，尤其是在他們步步高升的過程中。由於選舉成本高昂，威權國家的裙帶政治也是如此。馬斯克的資金支持幫助川普贏得了2024年總統大選。

普廷在俄羅斯權力巔峰的崛起，得益於一些富豪的支持。然而，一旦普廷的地位穩固，他就向寡頭們展示「誰才是真正的老大」，曾是俄羅斯首富的石油大亨霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky） 開始成為一支獨立的政治力量時，普廷逮捕了他，霍多爾科夫斯基在監獄服刑 10 年，後來流亡海外。別列佐夫斯基（Boris Berezovsky）在葉爾欽時代也發了大財，他被迫流亡，最終「神秘死亡」。

馬雲2020年10月底在第二屆外灘金融峰會發表主題演講，批評中國金融當鋪思想嚴重，惹怒習近平。（法新社）

曾是中國首富的馬雲處境好一些，習近平顯然將馬雲的高調和有時直言不諱的觀點視為挑戰。在馬雲於2020年批評金融監管機構後，螞蟻集團IPO被暫停，馬雲幾乎從公眾視野消失，中國共產黨讓這位中國最傑出的資本家落到如今的境地。

在沙烏地阿拉伯，深受川普欽佩的王儲Mohammed bin Salman，也展現了他能夠讓富豪們屈服的能力。2017年，他以反腐敗清洗的名義，將數十名富商關押在利雅德的Ritz-Carlton）酒店，其中包括沙烏地阿拉伯最著名的投資者Waleed bin Talal王子，這事件傳遞出權力的殘酷現實。

文章直言，億萬富翁要讓自己免於國家領導人的擺佈，最好的方法就是成為領導人。川普本人也是用自己的財富進入政壇的。但很少有寡頭能夠完成轉型，那些遊走邊緣的寡頭需要謹慎行事。為了保住財富和自由，他們必須懂得界線。在印度，富可敵國的Ambani家族與印度總理莫迪保持密切聯繫，卻從未試圖挑戰莫迪的領導地位。

文章認為，許多美國人對他們國家的金權關係，拿來與中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯或墨西哥相比，令人反感。畢竟，美國是一個歷史悠久的民主國家，擁有完善的財產權。總統竟然會利用這項法律來報復美國首富，這聽起來仍然有點令人震驚。

但是，川普已經放話，馬斯克可能會失去政府契約，並警告他，如果支持民主黨將面臨「非常嚴重的後果」。前川普策士班農還建議將馬斯克的SpaceX公司國有化，並敦促川普調查馬斯克的移民身份，以期將其驅逐出境。沒收馬斯克的資產或流放，聽起來不像美國，然而，在川普時代的美國，「永遠別說不可能」。

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