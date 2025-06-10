金管會研擬「虛擬資產服務法」將穩定幣納管 央行提三建議

金管會「虛擬資產服務法」將穩定幣納管， 央行提三建議。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，將穩定幣納管，並即將召開公聽會，中央銀行應邀對穩定幣監管議題提出報告，根據報告內容，央行已於5月26日對於穩定幣定義、管理架構等提出三項建議。

在穩定幣的定義上，央行指出，主要國家如日本、新加坡、歐盟及美國之金融監理機關認為， 與單一法幣價值連結的穩定幣最具支付潛力，因此將其納管。

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不過，若穩定幣連結多幣別法幣或其他資產，考量相較於連結單一法幣之穩定幣，可能增加主管機關監管複雜度及風險，如要納入監管範圍，建議可以參考歐盟作法，訂定不同等級的管理規範。

在穩定幣的管理架構上，央行則建議在發行面的規範項目中，可參考其他國家之管理，增訂「準 備資產審計」及「資訊揭露」事項。

另外，央行也提日本及歐盟看法，穩定幣發行性質與電子支付雷同者可參酌我國「電子支付機構管理條例」相關規定， 於專法草案增訂與央行職掌有關之規範。

包括明定穩定幣發行人準備金繳存義務，準備金為準備資產的 一部分，以及違反準備金繳存規範的罰則等均應依央行規定辦理；並增列業務申報相關資料之規範與罰則；涉及跨境清算及外匯申報等，應依央行外匯規定辦理。

在交易面上，央行建議專法除就穩定幣發行面予以規範外，專法草案中，也可就穩定幣次級交易面訂定相關規範。

央行說，未來穩定幣發行人於申請發行許可前，金管會將會洽商意見，央行可就貨幣政策、外匯業務及支付系統等涉及央行業務，提供意見給金管會參考。

目前金管會對於虛擬資產的監管係採循序漸進方式，先將「虛擬通貨平台及交易業務事業（VASP）」納入洗錢防制範圍，後發布 VASP 指導原則，並推動設立產業公會，督導其依指導原則訂定自律規範;目前該會已研擬「虛擬資產服務法」草案，穩定幣相關規範亦訂於草案條文中。

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