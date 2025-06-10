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萬海旺春輪爆炸恐沉沒 現場高清照片一次看

2025/06/10 21:37

萬海旺春輪9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）萬海旺春輪9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕萬海航運的「WAN HAI 503旺春輪」，9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，22名船員中有18人獲救，4人失蹤，其中有兩名台灣人；這艘貨船火勢尚未控制住，10日持續延燒，船體也傾斜，有可能沉沒。印度海岸防衛隊（ICG）在社群平台X曝光相關搜救畫面及空拍影片。

萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」9日在航往印度孟買途中發生爆炸事件，船上共計22名船員，有4名船員失蹤，其中2人是台灣人。

萬海表示，9日印度海岸防衛隊和印度海軍共派出3艘船支援救助行動，並派遣飛機協助搜救，今（10）日下午另有2艘專業搜救公司的救難船，已抵達加入搜救行列，持續搜救失蹤船員。

根據印度海岸防衛隊在X平台PO出的照片顯示，現場火光四起，濃煙滾滾。印度海岸警衛隊指揮官員尤尼亞爾（Amit Uniyal）告訴CNN，目前正在竭盡全力撲滅火勢，但狀況仍在惡化，無法預估這艘船是否會沉沒，但越來越多貨櫃正在起火。

萬海旺春輪貨櫃爆炸起火，火勢持續延燒。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）萬海旺春輪貨櫃爆炸起火，火勢持續延燒。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）

旺春輪貨櫃爆炸起火，濃煙密布。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）旺春輪貨櫃爆炸起火，濃煙密布。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）

萬海旺春輪貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）萬海旺春輪貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）

萬海旺春輪貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）萬海旺春輪貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）

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