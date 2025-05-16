傳輝達台灣總部屬意士北科T17、T18 簡舒培示警：恐陷黃仁勳於不義

輝達創辦人黃仁勳。（資料照）

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輝達落腳北士科？ 北市府：地上權移轉須符合一定要件

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〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部落腳何處引人關注，今（16日）傳出輝達屬意台北市士林北投科技園區T17、T18兩塊基地，已和擁有兩塊基地地上權的新光人壽洽談。台北市議會今進行財建部門質詢，議員簡舒培指出，依契約在新壽取得使照前不能轉移地上權，市府要解決雙方如何合作的問題，不然就是陷輝達創辦人黃仁勳、台北市庫於不義。

簡舒培會中詢問，輝達和新光人壽多次談判，市府局處首長是否有人知道？產發局長陳俊安說，目前這兩塊基地，市府並沒有收到新光人壽表示有要任何異動的訊息。財政局長胡曉嵐也說，沒有收到相關通報。土地開發總隊副總隊長范乾峯說，新壽目前還是正常履約繳權利金，並無提及此事。

簡舒培質疑，依據契約，新壽標得地上權後，要轉讓地上權，必須要將建物蓋好，並且取得使用執照後，且經市府同意才能轉讓，如今還沒有使照，可以談這件事情？市府官員還不知情？

范乾峯說，基本上輝達與新壽有洽談，這屬民間商業行為，但市府的立場來講，無論如何就是不能逾越地上權契約約定，要移轉地上權一定要先蓋好建物、取得使照，經市府同意才可移轉。

簡舒培說，歡迎輝達來台北，但憂心這會不會讓新光多賺一筆，因當初標租時，新壽取得的價格已經很低，才有賤租問題，現在看來也並未積極興建取得使照，如今台北市府便宜出租，新壽坐當二房東，北市府不就虧大了？台北市民被當盤子？北市府看到這樣重大新聞不用去了解一下？會不會最後導致輝達誤觸法令？

她也提及，之前市府說對於輝達要全力爭取投資台北市，市府有建議T17、18土地？胡曉嵐說，目前兩基地已設定地上權，沒有當成討論標的。

簡並要求，土開總隊應釐清相關法律問題，並向新壽了解一下狀況，究竟要如何處理地上權問題，雙方如何合作？這一定要立即解決，否則就是陷黃仁勳、台北市庫於不義，一週內跟府級討論向議會報告。

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