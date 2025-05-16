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黃仁勳抵台今晚與魏哲家見面 可能下週一揭曉台灣總部地點

2025/05/16 14:56

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）16日搭乘私人專機抵達台灣，將參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動。圖為黃仁勳回應媒體提問。（中央社）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）16日搭乘私人專機抵達台灣，將參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX）相關活動。圖為黃仁勳回應媒體提問。（中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘私人專機抵達台灣，被問到台灣總部地點，黃仁勳大賣關子說「下週一再告訴大家」，今晚會與台積電董事長魏哲家見面，接下來也會找台積電創辦人張忠謀吃飯。

黃仁勳私人專機約台灣時間凌晨4時19分從阿布達比起飛，下午1時25分抵達松山機場，飛行時間約9小時。他走出機場時穿著黑短袖和黑長褲，臉上略顯疲態，但面對現場守候的媒體仍熱情打招呼。

黃仁勳表示，中東行有很大的成果，全球需求AI基礎設施，針對輝達台灣總部設在哪裡， 黃仁勳大賣關子，他下週一再告訴大家，今晚會與台積電董事長魏哲家見面，接下來也會找台積電創辦人張忠謀吃飯。

黃仁勳表示，這次會把最先進技術、生態系搬到台北國際電腦展，他將在主題演講揭示最新技術，台灣是全球AI技術的中心，有關川普祭出關稅，黃仁勳直言，川普要重塑美國供應鏈，這是他的遠見，他做的事是對的，「我會全力協助他」。

外傳黃仁勳此行會敲定輝達台灣總部地點，黃仁勳說，他下週一再對外說明，台灣輝達研發人員持續擴增，未來需要更大的辦公室，台灣每個地方都是很好的地點，他會在下週一專題演講對外揭曉台灣輝達總部。

雖然黃仁勳大賣關子，不過今有媒體報導，指輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。

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