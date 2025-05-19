怕被AI取代？美媒盤點「這13種工作」高薪又穩定

Resume Now盤點13種AI難取代的高薪工作。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著AI技術迅速發展，許多人開始擔心自己的職位是否遲早會被取代。然而，美媒《USAToday》報導，根據履歷服務平台Resume Now援引美國勞工統計局的資料，有13種職業不僅在未來具備穩定成長潛力，薪資待遇也相對優渥，更重要的是，這些工作因高度依賴人際互動、創造力或專業判斷，短期內不太可能被AI所取代。

1.森林火災檢查員及預防專家：判斷火災隱患、調查野火原因、制定預防策略，需要人員實地操作，無法完全自動化。平均年薪為7萬1420美元（約新台幣213萬元）。

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2.空服員：AI無法在飛機上送餐，而且航班上的客戶服務，依然需要人性化的互動。平均年薪為6萬8370美元（約新台幣204萬元）。

3.飯店經理：監督飯店營運、管理員工、讓賓客滿意，都需要人際互動。平均年薪為6萬5360美元（約新台幣195萬元）。

4.電工技師： AI無法安裝你的吊燈，這項工作都需要有人參與。平均年薪為6萬1590美元（約新台幣184萬元）。

5.管線技師：不論自來水管或天然氣管線，都是變化多端、難以預測的工作。AI機器人或許可以處理一部份，但無法全部完成。平均年薪為6萬1550美元（約新台幣184萬元）。

6.工業機械維修技師：維護工業工作場所的機械系統，AI難以滿足工作中即時解決問題的需求。平均年薪為6萬1170美元（約新台幣182萬元）。

7.餐廳主廚、廚師：AI無法品嚐湯的味道、食譜的開發和食物的準備，這都需要創造性。平均年薪為5萬8920美元（約新台幣176萬元）。

8.飛機貨物處理主管：AI可以處理部分貨運作業，但仍需要人員監督、處理、應對意外狀況。平均年薪為5萬8920美元（約新台幣176萬元）。

9.助聽器專家：需要配合客戶，進行個人化調整，AI目前難以處理。平均年薪為5萬8670美元（約新台幣175萬元）。

10.私人服務經理：負責監督健康計畫、活動策劃或豪華禮賓服務。AI無法處理工作的個人互動、情緒智商和決策。平均年薪為5萬7570美元（約新台幣172萬元）。

11.機械維修工：類似上述的電工技師，但主要執行日常維護工作，而複雜的維修工程，需要在現場即時解決問題，仍須仰賴人力。平均年薪為6萬1170美元（約新台幣182萬元）。

12.保險業務員：儘管AI可以處理部分核保作業，但這份工作仍需要人際互動、服務與溝通。平均年薪為5萬9080美元（約新台幣176萬元）。

13.保全和火警系統安裝人員：排除維安狀況、安裝火警系統，需要人員在現場及時處理。平均年薪為5萬6430美元（約新台幣168萬元）。

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