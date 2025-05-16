輝達落腳北士科？ 北市府：地上權移轉須符合一定要件

台北市議員李柏毅（右）詢問，北士科T17、T18地上權能否轉移。（圖取自台北市議會網站）

〔記者林承鴻／台北報導〕外傳輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、T18，該二處地上權由新光人壽得標，台北市議員李柏毅今詢問，地上權能否轉移？財政局長胡曉嵐回應，移轉有一定要件，新光須取得全部使用執照，且經市府審查同意，才能轉移給第三人。

產發局長陳俊安表示，輝達之前探尋台北市適合的土地時，市府有盤點提供北士科的選項給他們，也提到T17、T18有設定地上權的問題，而對方也有詢問北士科公有土地的狀況，北市府對於輝達一定全力爭取、全力協助。

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胡曉嵐說，依照契約規定，其實不能移轉地上權或地上建物的全部或一部分，但在一定的要件下可以移轉，即乙方新光人壽已取得全部使用執照後，並辦理完成建物所有權第一次登記後，若取得第三人書面承諾繼受契約各項權利義務，且經甲方台北市政府審查同意者，新光人壽得將一切權利義務、地上權和建物所有權全部移轉給第三人。

李柏毅說，移轉的前提就是所有東西都要蓋好，假設新光與輝達談妥，由輝達出資興建，新光做二房東，是否合法？他指，T17、T18先前已發生疑似圖利前市長柯文哲團隊的問題，而新光當初拿的價錢又算低的，若輝達直接插手後續所有作業流程，是否會有違約問題？

胡曉嵐表示，要看土開總隊及新光人壽的契約內容，他們若要合作，方式也許有很多種，不曉得詳細的狀況是什麼。胡曉嵐說，依照契約約定，甲乙雙方履約時，若乙方終止契約，就要依照規定公開招標設定地上權。

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