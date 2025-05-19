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被中國影響 各國考慮更強硬態度應對川普關稅

2025/05/19 12:45

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博資料照）美國總統川普（Donald Trump）。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國宣佈大規模關稅後，中方一直堅持強硬態度，隨後美中兩國在貿易談判後，同意暫時休戰，這也讓一些國家認為，他們需要在與川普政府的貿易談判中，採取更強硬的立場。

《彭博》報導，上週公佈的協議，為華盛頓與北京之間注定漫長、艱難的談判奠定了基礎。美方願意大幅削減對中徵收的145％關稅這讓從首爾到布魯塞爾的各國政府感到意外，因為這些政府至今持續遵循美方的要求，進行貿易談判，而不是採取行動報復關稅。

在中國以強硬的談判策略，為自身贏得有力的協議之後，透過外交和其他更迅速方式的國家，開始質疑這是否是正確的道路。

美國貿易代表辦公室（USTR）前談判代表、尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）客座資深研究員奧爾森（Stephen Olson）表示，這改變了談判態勢。許多國家將會關注日內瓦談判的結果，並得出結論「川普已經開始一紹到自己有些超過了」。

目前華府對全球實施10％基準關稅，各國必須在7月的90天暫停期結束前簽署協議，或是再度獲得寬恕期，否則將面臨稅率更高的對等關稅。

儘管官員們並未公開表示他們的態度將更為強硬，但有所跡象表明，特別是一些大國已經意識到，他們手中的牌比之前認為的要多，可以放慢談判的步伐。

南韓民調領先的總統候選人李在明（Lee Jae-myung）認為，沒有必要急於與美國盡快達成貿易談判協議，並批評臨時政府與川普政府過於倉促交涉。

川普本人上週表示，在90天的寬限及即將過半之際，沒有時間與大約150個國家達成協議。因此美國可能會在2到3週內單方面提高關稅。儘管川普也提到，印度準備降低對美國商品的所有關稅，但印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）仍強調，貿易談判還在進行中，對此做出任何判斷都為時過早。

BCA Research首席全球地緣宏觀策略師帕皮克（Marko Papic）指出，許多國家可能會向中國學習，與川普談判的正確方式是立場堅定、保持冷靜，迫使他屈服。

日本貿易官員預計將在本週訪美，日本關稅工作小組負責人赤澤亮正（Ryosei Akazawa）本月稍早表示，他希望在6月與美國達成協議，但當地媒體最近報導表明，協議更有可能在7月國會選舉之前達成。東京的政策制訂者也可能開始認為，與其做出重大讓步來迅速解決問題，不如花點時間。

美國官員也表示，談判將需要更長時間。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，與日本和南韓的談判需要時間；財政部長貝森特（Scott Bessent）則指出，歐盟缺乏團結，阻礙了談判，並認為，美國和歐洲的協議可能會慢一點。

歐盟執委會首席經濟官員鄧布夫斯基（Valdis Dombrovkis）表示，貿易格局現在正變得更加分散，至今為止達成的協議並未完全解決這一問題。他指的是美國與中國關稅休戰，以及美英之間的貿易協定。

不過，新加坡國立大學教授、曾任世銀駐中辦事處主任的霍夫曼（Bert Hofman）警告，只要經濟實力雄厚、對美國貿易依賴程度較低的國家才有可能採取行動。對於大多數國家來說，對美國採取強硬態度相當危險。

穆迪分析（Moody's Analytics）亞太經濟主管艾爾（Katrina Ell）表示，如果大國確實想要對抗，那麼他們可能在服務貿易領域仍有行動的空間。穆迪數據顯示，歐盟、新加坡、南韓和日本是對美國服務貿易逆差最大的國家。

艾爾指出，中國對美國影響力太大，使得華府無法繼續堅持強硬立場，但許多其他經濟體的情況並非如此，需要牢記的是影響力以及誰擁有這些影響力。

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