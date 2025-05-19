關稅戰威脅 中國房價加速下跌

官方數據顯示，中國4月房價加速下跌。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕官方數據顯示，中國4月房價加速下跌，顯示出北京試圖抵禦與美國關稅戰影響的同時，房地產低迷仍是令政策決策者頭痛的一大問題。

《彭博》報導，中國國家統計局週一（19日）公佈的數據顯示，70個大中城市新建住宅銷售價格較前月跌0.12％，3月季減0.08％；二手屋價格下跌0.41％，一個月前跌幅0.23％。

請繼續往下閱讀...

貿易戰可能加劇拖累經濟成長的房地產市場低迷，而該市場最近才剛出現緩解的跡象。儘管美國和中國日前就關稅問題達成休戰協議，但貿易爭端仍可能會給出口導向型經濟的勞工帶來更多困擾，進而抑制住房需求。

澳盛銀行（ANZ）經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）在報告中指出，中國房地產市場是一個顯而易見卻被視而不見的問題，關稅衝擊則是由不可預測且非關稅本身所引起。

與去年同期相比，房價下跌的動能有所減緩，中國國家統計局表示，新建住宅銷售價格年減4.55％，降幅相較於3月的4.99％略為收窄；現有住宅房價跌6.76％，一個月前則下跌7.25％。

中國領導人上（4）月表示，儘管與美國的貿易戰不斷加劇，但他們將採取耐心態度，捍衛經濟成長，並承諾「充分準備」應急計劃，以抵禦日益加劇的外部衝擊。當局重申對現有房地產行業援助計劃的承諾，例如改造城中村和老舊住宅，同時簡化地方政府購買未售出住宅的政策。

高層官員則稱，房地產業的復甦將有助於保護中國免受美國關稅上調的影響，中國一直在轉向支持消費的政策，包括努力提升家庭收入，提供更多消費補貼和加強社會安全網。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法