黃仁勳座機 造價23億元

「黃仁勳頂規專機」是全球5大商務噴射機商龐巴迪。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「AI教父」黃仁勳16日搭乘私人飛機抵台，掀起半導體圈與投資市場熱議。據報導，黃仁勳搭乘的專機是「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500）飛機，造價為7800萬美元（約新台幣23.5億元），名列全球前5大商務噴射機。

綜合媒體報導，黃仁勳今年初來台灣參加尾牙，但在抵台的前一晚還在深圳輝達分公司吃尾牙，對於黃仁勳來說，時間就是金錢，而他能快速穿梭兩岸生活圈，靠的就是這架「頂規專機」。

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據報導，龐巴迪曾是世上最大鐵路列車和商用飛機製造商之一，而當今最為人所知的是一家私人飛機製造商，與灣流（Gulfstream）、達梭（Dassault）、德事隆（Textron）、巴航工業（Embraer）競爭的全球5大商務噴射機製造商之一。

龐巴迪今年5月公布第一季營收為15.2億美元（約新台幣458.8億元）、年增19%，調整後淨利6800萬美元（約新台幣20.5億元），高於去年同期4400萬美元（約新台幣13.2億元），其營收成長的部分原因是交付了23架飛機，比去年同期多3架。

該公司預計，2025年將交付超過150架噴射機，較去年146架成長。根據《飛機藍皮書》（Aircraft BlueBook）2024年夏季數據顯示，全新的「龐巴迪7500」約7800萬美元。

《路透》指出，自川普總統祭出關稅政策後，促使私人飛機的交易加速，這些私人或商務飛機製造商，例如加拿大龐巴迪、通用動力公司、灣流宇航和德事隆的富裕客戶和企業客戶的訂單積壓量不斷增長。

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