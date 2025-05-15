賈躍亭前妻甘薇否認資產轉移 稱離婚是因遭遇「喪偶式婚姻」

樂視網創辦人賈躍亭前妻、中國女星甘薇週三（14日）在社交平台微博發文宣布，已與賈躍亭離婚，強調2人離婚並非為了資產轉移。（翻攝自微博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕樂視網創辦人賈躍亭前妻、中國女星甘薇週三（14日）在社交平台微博發文宣布，已與賈躍亭離婚，強調2人離婚並非為了資產轉移，還透露離婚原因，是因為遭遇「喪偶式婚姻（是一種形容婚姻生活不美滿的描述，一般指夫妻一方冷漠對待家庭、無視家庭義務，雖然名義上沒有喪偶，但是婚姻生活如同喪偶）」。

綜合媒體報導，甘薇2008年與賈躍亭結婚，婚後育有兩個女兒一個兒子。2019年10月，賈躍亭以36億美元的待償還債務額，在美國聲請個人財產重組，之後便傳出2人已於四川成都申請離婚，結束11年婚姻關係。

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當時有輿論認為，賈躍亭和甘薇2人是為了進行資產轉移而進行假離婚，甚至有傳聞指出，賈躍亭在聲請破產前，給了甘薇40億人民幣做為「家庭撫養費」。

對此，甘薇本月14日在社交平台微博發文宣布，已與賈躍亭離婚，強調2人離婚並非為了資產轉移，並否認拿取賈躍亭40億人民幣的傳聞。

甘薇稱，自樂視出事後，所有公司資產以及她與賈躍亭個人名下的資產都被凍結了。退一萬步來說，賈躍亭想給，他也給不出來，所以這40億人民幣都是網友畫出來的餅，這餅又大，它又 吃不著。

對於有網友說2人離婚是為了資產轉移。甘薇表示，該說法是無稽之談，稱在樂視最輝煌的時候，市值1500億人民幣的時候，她和賈躍亭都未做過資產轉移、防火牆、信託、保險，偏要在他們不好的時候，視國家法律不顧?在眾目睽睽之下搞小動作?

對於網友好奇，為什麼2人會離婚?甘薇表示，是因為遭遇「喪偶式婚姻」，甘薇認為婚姻需要經營，在感情方面她一昧的付出和努力，但得到的回報卻是少之又少，她需要的簡單問候、陪伴、情緒價值，賈躍亭因公務繁忙無法給她。

但儘管如此，甘薇表示，她不怪賈躍亭，就因為賈躍亭這樣，他以前的企業才會做的那麼大那麼好，如今即便2人已經分開了，現在也是朋友。

甘薇發文一出，引發網友熱議。許多網友留言表達支持，「薇姐，加油」、「期待賈總回歸，永遠支持賈總」、「薇姐，賈總都記得，只是賈總不說。」等。但也有網友不領情，稱「幾百年都說離了，現在又拿出來炒」、「封殺吧，龐氏騙局」、「不封殺還給她機會？」、「這說的，準確來說當然不是剛好40億，但敢說賈總從來沒有給過你大量資金？」等。

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