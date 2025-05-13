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長榮航空第1季EPS 1.1元 斥資逾22億元購買引擎

2025/05/13 18:41

長榮航空第一季EPS 1.1元。（長榮航空提供）長榮航空第一季EPS 1.1元。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）與合併子公司第1季合併營收549.44億元，較去年同期增加5.8%，稅後淨利59.3億元，每股盈餘1.1元。長榮航今（13）日通過董事會決議將增購乙具TrentXWB97備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不高過美金7300萬元、約台幣22.26億元。

長榮航第一季客運營收364.12億元，年減0.3%。長榮航表示，全球航空客運市場延續去年出行熱潮，今年首季受惠春節、寒假等長假效應，激勵旅客搭機返鄉或出遊需求，加之商務旅行需求穩健，持續帶動航空客運市場的繁榮發展；惟長線旅客數微幅下滑，客運運量年減1.2%。

長榮ㄒㄤˊ第一季貨運營收127.28億元，年增25.9%，主要是整體航空貨運受益於中國電商貨、AI伺服器及半導體需求持續強勁，加上美國關稅政策導致廠商提前拉貨的效應發酵，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，載貨量年增7.9%，單位收益年增20.2%。

長榮航空目前營運機隊共計有87架，包含78架客機與9架貨機。同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新，已訂購尚未交付之53架新機，包括6架波音787-9、5架波音787-10、24架空中巴士A350-1000與18架A321neo，預計於2033年之前交付完畢。

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