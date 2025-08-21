晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣第2慘！川普關稅大刀 印度企業獲利亞洲最慘、最大贏家是「這國」

2025/08/21 15:57

IBES數據顯示，過去2週，印度企業未來12個月獲利預期被下調了1.2%，是亞洲降幅最大，而台灣則排名第2。（取自CNBC）IBES數據顯示，過去2週，印度企業未來12個月獲利預期被下調了1.2%，是亞洲降幅最大，而台灣則排名第2。（取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普高關稅衝擊，加劇了經濟成長風險，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下IBES數據顯示，過去2週，在亞洲13個主要國家中，印度企業未來12個月獲利預期被下調了1.2%，是亞洲降幅最大，而台灣則排名第2，下調了0.4%，而最大受益者則是南韓，上調了0.5%。

根據IBES數據顯示，亞洲13個主要市場中，只有5個國家的企業未來1年獲利遭到下調，除了印度、台灣外，還有馬來西亞與新加坡皆下調0.3%，而泰國則下調0.1%最少，至於印尼、菲律賓與澳洲則持平不動，而獲利上調亦有5國，其中以南韓調幅最大，上調0.5%，主要是因韓國只有9%的收入來自美國），其次是中國上漲0.3%，至於日本、越南和香港皆上調0.1%。

路透報導，印度企業的獲利成長已連續5個季度維持在個位數，低於2020-21年和 2023-24年期間15%-25%的增幅。

數據顯示，在4月至6月財報公佈後，汽車及零件、資本貨物、食品和飲料以及耐用消費品行業未來12個月的淨利潤預測均出現最大幅度的下調，均下降了約1%或更多。

由於印度的經濟主要由國內企業和Nifty 50指數中的企業組成，面對川普50%關稅，企業獲利將進一步受到衝擊。

三菱日聯金融集團的分析表明，持續徵收50%的關稅可能會導致印度的 GDP成長率逐漸下降1個百分點，其中紡織業等就業敏感型產業受到的打擊最為嚴重。

美國銀行最新的基金經理人調查顯示，印度在短短2個月內，就從最受青睞的亞洲股票市場跌至最不受青睞的亞洲股票市場。

法國興業銀行亞洲股票策略師 Rajat Agarwal 表示，2024年獲利增長僅令人失望地達到6%之後，經濟增長參數和企業盈利都表明，2025年復甦步伐依然緩慢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財