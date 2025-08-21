台灣第2慘！川普關稅大刀 印度企業獲利亞洲最慘、最大贏家是「這國」

IBES數據顯示，過去2週，印度企業未來12個月獲利預期被下調了1.2%，是亞洲降幅最大，而台灣則排名第2。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕受川普高關稅衝擊，加劇了經濟成長風險，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下IBES數據顯示，過去2週，在亞洲13個主要國家中，印度企業未來12個月獲利預期被下調了1.2%，是亞洲降幅最大，而台灣則排名第2，下調了0.4%，而最大受益者則是南韓，上調了0.5%。

根據IBES數據顯示，亞洲13個主要市場中，只有5個國家的企業未來1年獲利遭到下調，除了印度、台灣外，還有馬來西亞與新加坡皆下調0.3%，而泰國則下調0.1%最少，至於印尼、菲律賓與澳洲則持平不動，而獲利上調亦有5國，其中以南韓調幅最大，上調0.5%，主要是因韓國只有9%的收入來自美國），其次是中國上漲0.3%，至於日本、越南和香港皆上調0.1%。

路透報導，印度企業的獲利成長已連續5個季度維持在個位數，低於2020-21年和 2023-24年期間15%-25%的增幅。

數據顯示，在4月至6月財報公佈後，汽車及零件、資本貨物、食品和飲料以及耐用消費品行業未來12個月的淨利潤預測均出現最大幅度的下調，均下降了約1%或更多。

由於印度的經濟主要由國內企業和Nifty 50指數中的企業組成，面對川普50%關稅，企業獲利將進一步受到衝擊。

三菱日聯金融集團的分析表明，持續徵收50%的關稅可能會導致印度的 GDP成長率逐漸下降1個百分點，其中紡織業等就業敏感型產業受到的打擊最為嚴重。

美國銀行最新的基金經理人調查顯示，印度在短短2個月內，就從最受青睞的亞洲股票市場跌至最不受青睞的亞洲股票市場。

法國興業銀行亞洲股票策略師 Rajat Agarwal 表示，2024年獲利增長僅令人失望地達到6%之後，經濟增長參數和企業盈利都表明，2025年復甦步伐依然緩慢。

