川普想救英特爾！經濟學人：美國需要的是朋友 曝台灣很重要

2025/08/21 20:50

外媒認為，為了維持世界領先的技術強國地位，美國需要朋友。（資料照，路透）外媒認為，為了維持世界領先的技術強國地位，美國需要朋友。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾經英特爾是美國科技霸權的象徵，如今卻成了政府補貼和保護政策的目標。《經濟學人》指出，英特爾依賴政府補助仍難翻身，美國若只靠保護老牌企業，恐削弱整體競爭力，想維持世界領先的技術強國地位，美國需要的是朋友，台灣很是關鍵。報導點出，未來多數晶片仍可能由台積電製造，台灣的安全至關重要，而川普在台灣和中國問題上態度輕率，未能提供穩定的支持。此外，明智的晶片政策應放寬規定和培育人才，而不是用關稅作為籌碼。

《經濟學人》指出，英特爾如今令人唏噓。半個世紀前，英特爾是尖端科技的代名詞；它曾主導個人電腦晶片市場，並在2000年一度成為全球第二大市值公司，然而，如今連全球第15大晶片公司都排不上。英特爾曾經象徵美國科技與商業實力，如今成了補貼和保護政策的目標，川普甚至還在考慮對其進行準國有化。

半導體的重要性前所未有，它們在國防中日益關鍵；在美中AI競賽中，晶片可能決定勝負。即使是自由貿易主義者也承認半導體的戰略重要性，並擔憂全球對台積電（TSMC）及其所在地台灣的先進晶片依賴，因為台灣正面臨中國入侵的威脅。然而，晶片對於產業政策的支持者而言，也是一個極具挑戰的考驗。晶片製造本身高度專業化、複雜且全球化，在這種情況下，市場干預往往難以奏效，英特爾就是一個活生生的例子。

看看英特爾的困境就知道錯誤有多嚴重。傲慢使其錯失了智慧型手機和AI浪潮的機遇，輸給了安謀（Arm）、輝達（NVIDIA）和台積電等公司。拜登政府的《晶片與科學法案》旨在刺激美國國內晶片製造，承諾向英特爾提供補助金和貸款，但公司仍陷入困境。

拜登政府未能幫助英特爾，而川普可能讓情況更糟。他威脅對晶片進口課徵關稅，甚至試圖強迫輝達等公司使用英特爾製造晶片，這些措施或許能暫時給英特爾喘息，但對美國整體來說是自傷的。製造晶片本身並不是最終目標，而是一種讓美國科技產業保持全球領先地位的關鍵手段，強迫企業接受次等產品會削弱它們的競爭力。

美國該怎麼做？報導指出，一個啟示是，不應該把國家的希望寄託在保住英特爾的利益上，它可以將晶圓廠業務出售給資金雄厚的投資者，例如軟銀（SoftBank），該公司近日有意向英特爾投資20億美元，或者出售設計部門，將收益投入製造。即便如此，英特爾也可能追不上台積電。無論如何，聯邦政府不應盲目投入資金，持股只會讓局面更複雜。

第二個啟示是，要放眼英特爾之外，解決其他晶片製造商的問題。台積電正尋求擴展，已承諾在美國建設晶圓廠。三星也比英特爾進展更順利，正在德州設廠，但進展緩慢，三星和台積電都面臨技術工人不足和許可申請延誤的問題。

第三個啟示是，即便國內晶片製造能提升美國韌性，國家仍無法與全球隔絕。一方面，供應鏈高度專業化，關鍵設備來自全球。另一方面，未來約三分之二的此類晶片仍可能在台灣製造，台灣及其安全仍然至關重要。台積電模式是先在本土創新，再將技術擴展至全球。

為了保持美國晶片供應鏈韌性，川普需要一個連貫、經過深思熟慮的策略，對於靠直覺治國的人而言，這是一項艱鉅任務，難怪他方向錯誤。在台灣問題上，他態度輕率，自信中國不會在其任內入侵，同時未能提供穩定的支持。他對各類進口課徵關稅，將提高美國製造成本；承諾的晶片關稅會傷害美國消費者。他擅長製造不確定性，但晶片製造需要穩定。明智的晶片政策應該吸引在美國建設晶圓廠，例如簡化許可流程、建立工程師培訓計畫，而不是用關稅作為籌碼。

報導總結，晶片製造業歷經數十年發展，是為全球化時代而生的。當經濟民族主義者將他們的政策建立在自給自足的基礎上時，他們實際上是在為自己設定一項不必要的艱鉅任務，甚至是不可能完成的任務。

