LTN經濟通》挽救美元地位？川普天才法案出奇招

2025/08/22 07:00

美國會在今年7月通過《天才法案》，並交付總統川普簽署立法。（法新社資料照）美國會在今年7月通過《天才法案》，並交付總統川普簽署立法。（法新社資料照）

《天才法案》為穩定幣建立了監管制度

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國會在今年7月通過首個重要的全國性加密貨幣立法，該法案被稱為《天才法案》（GENIUS Act），是華府推動的3項加密貨幣立法之一，為穩定幣建立了監管制度，並得到總統川普（Donald Trump）的支持，對於這個曾經邊緣的產業而言，這是一個重要的里程碑。

加密貨幣產業多年來一直在遊說國會，並在去年的選舉中投入數百萬美元，支持包括川普在內的候選人。川普過去曾嘲笑加密貨幣是一種騙局，但隨著他獲得該產業的支持，並以商人的身份參與產業，他的觀點發生了轉變。

這項立法的支持者表示，法案旨在為不斷發展的產業提供明確的規則，確保美國跟上支付系統的發展步調。加密貨幣產業一直在推動這類措施，希望能夠刺激更多人使用數位貨幣，讓數位貨幣能夠更打入主流。

美國會在今年7月通過首個重要的全國性加密貨幣立法，為穩定幣建立了監管制度。（路透資料照）美國會在今年7月通過首個重要的全國性加密貨幣立法，為穩定幣建立了監管制度。（路透資料照）

穩定幣須以100％美元或短期國債作準備

穩定幣已迅速成為全球金融機構和政府最關注的話題之一，使用量和影響力正在快速成長，截至7月底，相較於去年同期增加28％，交易量在2024年超越了2大金融服務公司Visa和Mastercard的總和，然而，全球只有不到10個主要經濟體制定了專門針對穩定幣的立法。

《天才法案》是美國在監管穩定幣方面邁出的第一步重要立法，隨著這項法案的通過，將為產業提供清晰的監管護欄，美國加入愈來愈多國家的行列，致力為快速擴張的數位資產生態系統提供監管和穩定。

白宮公佈的公告中，點出了《天才法案》的幾大重點，該法案要求準備金100％以美元或短期國債等流動資產所支持，並要求發行人每個月公開揭露準備金的組成情況。

穩定幣發行人必須遵守嚴格的行銷規則，以保護消費者免受詐欺行為的侵害，重要的是他們不得做出誤導性聲明，聲稱他們的穩定幣得到了美國政府、聯邦保險或是法定貨幣的支持。

《天才法案》整合了各州和聯邦的穩定幣框架，確保全美監管公平一致。若是穩定幣發行人破產《天才法案》則將優先考慮穩定幣持有人的債權，確保最終能保護消費者權益。

白宮表示，穩定幣將確保美元作為全球準備貨幣的地位。（路透資料照）白宮表示，穩定幣將確保美元作為全球準備貨幣的地位。（路透資料照）

美國穩定幣 引中國及歐盟憂心

白宮表示，穩定幣將確保美元作為全球準備貨幣的地位，透過推動對美國公債的需求，《天才法案》將要求穩定幣發行人以美國公債和美元支持其資產，進而增加對美國債務的需求，並鞏固美元作為全球準備貨幣的地位。

川普承諾將美國打造成「世界加密貨幣之都」，並強調需要擁抱數位資產來推動經濟成長和技術領先地位。川普上任第一週就簽署了一項行政命令，以提升美國在數位資產領域的領先地位。今年3月，川普再簽署行政命令，建立比特幣戰略儲備和美國數位資產儲備。

《天才法案》在美國國內及海外引起了熱烈討論，加州大學柏克萊分校經濟學家艾肯格林（Barry Eichengreen）指出，如果恐慌的消費者迫使穩定幣發行人拋售支持穩定幣的公債，可能會導致公債價格暴跌，殖利率大幅上升，並破壞其他金融市場，甚至是整體經濟的穩定。

其他國家態度來看，中國官媒呼籲，應該儘早推行以人民幣支持的數位貨幣，中國人民銀行前總裁周小川擔心《天才法案》可能會幫助美元在全球擴張，進而加劇美元化的情況；歐盟也有同樣的擔憂，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）指出，以美元計價的穩定幣將威脅歐洲自治、貨幣政策和數位歐元的發展。

穩定幣是以法定貨幣等特定資產作為抵押，維持價格穩定的加密貨幣。（法新社資料照）穩定幣是以法定貨幣等特定資產作為抵押，維持價格穩定的加密貨幣。（法新社資料照）

穩定幣繞過銀行監管

不過，《天才法案》通過後也有一些批評聲浪，部份人士認為，雖然這項法案使穩定幣合法化，但卻沒有提供消費者足夠的保護，進而為金融體系帶來新的風險。這些人士指出，這將允許更多科技公司參與類似銀行的活動，而不會讓他們受到類似的監管，如果穩定幣公司倒閉，客戶將陷入複雜破產流程。

這些人士也試圖集結力量反對該法案，他們認為，投票通過法案實際上是縱容川普的商業行為。但以美國會的情況來看，大多數共和黨員支持，同時也有大約半數的民主黨員支持法案通過。一個消費者和倡議組織聯盟今年春天在致國會的一封信中寫道，有些議員可能認為，即使這項法案有缺陷，但通過也比維持現狀要好。

該組織則認為，這是對這些工具所涉及風險的根本性誤解。他們警告，該法案通過將允許消費者錯誤地認為安全的資產激增。

美國消費者聯合會（Consumer Federation of America）投資人保護部門主任弗雷爾（Corey Frayer）指出，《天才法案》實際上允許穩定幣發行者繞過大多數常規銀行保護措施，進行自我監管，但以過去經驗來看，這從未帶來好的結果。

弗雷爾表示，加密產業正迅速形成日益集中的實體，同時一頭栽進導致1929年和2008年金融危機的同樣風險，銀行保險和消費者保護制度之所以會存在，正是因為大蕭條和大衰退，如果我們現在回到一個允許「一大批不受監管的銀行發行穩定幣」的體系，最終迎來另一場金融危機。

