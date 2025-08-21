晴時多雲

習近平改換尿素外交？5國狂掃貨、出口激增6倍

2025/08/21 22:35

今年7月中國尿素出口量激增，強化市場對北京放鬆管制的猜測。（彭博）今年7月中國尿素出口量激增，強化市場對北京放鬆管制的猜測。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港媒21日報導，尿素是一種用於減少碳排的主要肥料和化學物質，北京放寬去年為抑制國內價格和維護糧食安全而實施出口禁令後，今年7月中國尿素出口量激增614%，其中韓國、智利、墨西哥、斯里蘭卡、紐西蘭等5國佔總出口量的65.7%。

《南華早報》報導，中國海關總署公佈最新統計顯示，7月份，中國出口尿素56萬7184噸，年增614%，季增7.6倍。

若觀察6月出口量則接近6萬6241噸，而1月至5月期間每月平均出口量不超過2200噸。這項顯著成長主要歸因於去年的禁令導致基期偏低，同時也強化市場對北京放鬆管制的猜測。

海關數據顯示，尿素的出口目的地已從 6 月的 13 個國家和地區，擴大到 7 月的 31 個。7 月前5大進口國包括智利、墨西哥、斯里蘭卡、紐西蘭和韓國，合計佔總出貨量的 65.7% 以上。

報導說，在2024年6月實施限制措施之前，中國一直是尿素的主要出口國。出口具有季節性，通常在8月上升，9月達到高峰。

儘管海關數據顯示中國 7 月沒有向印度出口尿素，但彭博上週稱，北京已放鬆對印度的出口限制，這表明在面臨美國關稅壓力之際，中印關係正在回暖。

大宗商品諮詢公司 JLC 網路科技分析師徐曉雲（音譯，Xu Xiaoyun）表示，對印度的尿素出口可能在8月和9月恢復，但由於北京繼續優先考慮國內供應和穩定價格，出口量可能仍然有限。

