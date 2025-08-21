晴時多雲

三星為韓國「皇冠上明珠」 總統斥：美入股無稽之談

2025/08/21 23:23

青瓦台否認美國計畫收購三星股份。（路透）青瓦台否認美國計畫收購三星股份。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技媒體《Tom’sHardware》21日報導，南韓政界與商界對於美國入股三星的傳聞感到震驚。南韓青瓦台否認美國政府尋求收購三星股票，表示這些都是無稽傳聞。

報導說，該臆測源於美國商務部長盧特尼克在CNBC專訪中證實，白宮正商談持有英特爾10%股份，以換取其晶片法的80億美元補助。盧特尼克也說，希望該交易能擴展至其他晶片法的受益者，包括台積電與三星。

三星獲得晶片法66億美元資金，以支持其在德州泰勒廠的擴廠建設。雖然該資金規模低於英特爾，但從三星作為韓國「皇冠明珠」的地位而言，一個外國政府商談取得市值3000億美元的三星股份，勢必引發韓國政壇與商界的震驚。

一些專家認為，美國取得三星股份，將有利於所有當事方，因為將使三星更容易進入美國市場，並有助於避免進口關稅。三星可能擔任兩國政府的橋樑，緩解川普總統對韓國進口產品課徵15%關稅導致的關係緊張。

不過青瓦台對該消息的初步反應顯示，其對三星集團的保護程度。一些估計顯示，三星的營收約佔韓國GDP 20%，因此儘管三星近幾年捲入一些政治醜聞，但韓國政府仍希望確保它是一家不受外國影響的獨立韓國企業，即使該影響來自盟友亦然。

如果美國推動該入股計畫，將是漫長艱鉅的談判過程。涉及的各方將必須就美國部份持股的形式達成協議，這將包括董事會席次、對公司營運的發言權，或者美國單純讓企業營運，只是從投資獲利，以及當政府，南韓或美國改變心意，想更多插手將發生什麼事？在三星與南韓同意任何協議前，這些問題都必須得到解答。

