月噴15萬淪下流老人 80多歲求職碰壁1原因沒人敢用

美國部分高齡長者因沒有足夠的儲蓄安享晚年，為了生計積極找工作，卻因企業憂心風險，到處碰壁。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國高齡長者失業問題越來越多，這些人大都沒有足夠的儲蓄安享晚年，有些人甚至主動大幅減薪，只為獲得一些收入，但投了數百份履歷依舊石沉大海。一位85歲長者每月社會保險金及退休金約5000美元（約台幣15.2萬），仍不夠支付開銷，求職到處碰壁；另一位1位82歲的長輩每月3000美元（約台幣9.1萬）社會保險金，也不夠花，想重當卡車司機遭拒，因為沒人想聘用一位高齡運匠，風險太高了。

《商業內幕》指出，關於高齡長者退休20年後的求職情況，鮮有媒體報導。對於少數身體狀況良好、可以工作的80多歲老人家來說，求職往往感覺徒勞無功，尤其是體力勞動或技術性較強的工作。對於那些找到工作的長者來說，通常從事的是兼職零售、護理或非營利組織的工作，薪水略高於最低工資。

請繼續往下閱讀...

過去一年，《商業內幕》聽到了數十位美國老年人失業的消息。大多數人表示，他們沒有足夠的儲蓄來安享晚年，投了數百份履歷也沒有下文。有些人甚至選擇大幅減薪，只為獲得一些收入。

住在佛羅里達州的梅奧尼（Charles Meoni）雖然已經82歲了，他認為自己還能開18輪大卡車，梅奧尼年輕時一直擔任卡車司機，巔峰時期週薪約1200美元（約台幣3.6萬），在今年2月接受一次大型心臟手術，導致他無法工作。

他向當地其他運輸公司投遞履歷，仍然找不到工作。梅奧尼坦言，大多數地方都不想要 82 歲的司機。他說自己年紀太大，不適合擔任長途司機，而短程案件的公司又不肯接。他85歲的妻子很擔心家裡的財務狀況，也在找工作，2人積蓄還剩下約2萬美元（約台幣60.8萬）。他現在每月領取約2000美元（約台幣6.1萬）的社會保險金，但這筆錢根本不夠支付他們所有的開支，包括屋頂維修費。

「一切都崩潰了，我現在只想活下去」，梅奧尼說，我得一直多存點錢，哪怕每週多賺500美元（約台幣1.5萬），也能省下不少錢。

83歲的科伯恩（William Coburn）則說，如果沒有老年社區服務就業計劃（該計劃是一項聯邦計劃，後來被川普喊停）提供的求職和支持服務，現在可能要流落街頭了。

科伯恩經營 25 年的電器維護業務，大約三年前退休。他投了簡歷，尋找他在所在地區能找到的任何技術維護相關工作。後來他開堆高機，5月已獲得駕駛執照。他直言，已經花光了15萬美元（約台幣456萬）的退休儲蓄，社保甚至不夠生活費，到月底，「我就身無分文了」。

即使有職涯豐富也不能保證在80多歲時還能找到工作。85歲的斯科特（Pat Fagin Scott）不再在履歷上填寫年齡，而是申請所有能找到的相關工作，最終也是徒勞無功。2017年，她從房仲公司退休，當時她的年薪超過15萬美元。考慮到她豐富的履歷，原本以為休息一段時間後就能找到新的機會。

史考特說她思維敏捷、積極主動，但很難向人資經理證明這一點。她每個月的社保和政府退休金收入超過5000美元，最近還辦理了抵押貸款來支付帳單。她真希望自己能多存點錢，這樣才能度過漫長的失業期。

史考特稱，自己的生活裡發生太多事，就像一艘積水的船。每當我堵上一個洞，另一個洞就會出現。她感嘆「我正在下沉，幸好下沉的速度還不夠快，不足以讓我溺水。」

許多找不到工作的老年工人告訴《商業內幕》，他們找了駕駛、建築、運輸和維修等體力要求較高的工作。其中一些工作對各年齡層的工人來說都是最危險的工作之一。

有些工作對80、90歲或有健康問題的工人來說尤其危險。在建築工地上，一步走錯可能致命，而站立5個小時或搬運重物則可能加劇關節炎或關節疼痛，有些公司大都不願承擔風險。

當然也有高齡長者發揮創意，找到適合自己的工作，有些人說自己成了作家，有些人開了手工藝品店等。87 歲的蒙特茲 （Henry Montez）曾創辦並經營了一家製作公司數十年，直到疫情帶來的壓力導致公司倒閉。蒙特茲不打算找一份傳統的朝九晚五的工作，他計劃輔導高中生學習藝術和技術，藉以維持生計。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法