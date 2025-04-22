美中關稅戰 習「國師」林毅夫：美國面臨困難比中國大

中國政協常委、號稱中國國家主席習近平「國師」的林毅夫認為，美中關稅戰，美國面臨的困難將比中國大。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）持續發動關稅貿易戰，儘管多國已宣布和華府進入關稅談判，但由於中國揚言抵制並以提高對美關稅作為反擊，導致中國部分貨品遭加課關稅多達245%。鑑於美中關稅戰愈演愈烈，身兼中國政協常委、號稱中國國家主席習近平「國師」的林毅夫表示看法，認為美國面臨的困難將比中國大，美國的人民將因此付出巨大的代價，並相信中國一定能夠度過這個難關。

綜合媒體報導，林毅夫週一（21日）出席中國公共外交協會舉辦「臨甲7號」沙龍交流會，在與記者互動交流時，被問及若當前關稅水準持續，將對中國GDP產生何種影響？以及當前的關稅戰會否升級為全球貿易戰？

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林毅夫回答表示，中國是一個大經濟體，是以國內大循環為主的經濟體，就像一艘大的航空母艦一樣，只要方向正確、內部運作良好，就能穩健前行。林毅夫相信，中國只要把自己的事做好，把所具有的優勢用好，今年全國兩會提出「5%左右」的經濟成長目標，應該還是有可能實現的。

林毅夫認為，美中大打關稅戰，美國面臨的困難將比中國大。林毅夫表示，中國的挑戰主要在於，過去中國很多產能是用來出口的，但現在外國市場需求減少，中國就得把這些產能轉向國內市場，或是其他新的出口市場。不過，這些產能本來就在這裡，中國仍還可以透過財政政策、貨幣政策，還有一些針對性的措施，來刺激國內的購買力。而這些政策的推出速度也會相對較快。

反觀美國，它很多產品以前是依賴國外進口，現在則想推動製造業回流，重新在國內投資建廠。但這樣的過程需要1、2年時間才能見效，這段期間美國東西價格將會非常高，會供給不足。且既使美國能讓製造業回流，也是沒有比較優勢的製造業，生產的價格也一定會比從國外進口價格高，在這種情況之下，美國的人民要付出巨大的代價。

林毅夫認為，美國這種逆全球化、不符合經濟理性的政策，是難以長久持續的，相信只要中國保持信心、團結一致，就一定可以度過目前的難關。

對於外界好奇中美貿易未來是否有「脫鉤」的風險？林毅夫表示，任何可能性都不能排除，但他覺得完全「脫鉤」可能性也不大，因為美國老百姓企業都需要中國產品。

林毅夫表示，大家可以看看，現在中國對美出口的智慧手機、一些太陽能光電材料等等，已經不扣稅了。且現在中國的幾個跨境電商平台，像是拼多多海外版Temu，還有敦煌網突然間火熱起來，那都是小的中國商品，通過郵購的方式進入到美國，不用被加徵關稅。

林毅夫也被問到怎麼看待川普關稅政策對它科技創新的長期影響？林毅夫認為，川普採取關稅政策，實際上是在損害美國那些具有比較優勢的產業，即使研發成功，也很可能從高獲利變成低獲利，甚至不獲利。這樣美國研發的能力就會降低，它維持技術領先的可能性就減少，川普想讓美國再次偉大，很可能導致的結果正好相反。

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