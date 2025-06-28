美國人拋售金條金幣套現 亞洲買家接收不手軟

美國人現在正拋售金條和金幣資產，而亞洲同業和投資人則沒有停止購買黃金。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，曾經搶購金條和金幣的美國人現在正拋售金條和金幣資產，而亞洲同業和投資人則沒有停止購買黃金，表明世界各地的投資者對全球經濟的看法不同。

這種差異表明，在家中或保險箱中存放金條和金幣的美國居民，對美國總統川普的關稅、不斷上升的政府債務和地緣政治緊張局勢更加放心。而且，在過去兩年金價出現驚人上漲之後，他們已經準備好套現。

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這些被稱為散戶的美國人正在逆轉更廣泛的市場趨勢，在這種趨勢下，更富有的投資者、主權基金和央行仍在繼續大舉購買黃金這一避險資產。與此同時，亞洲黃金買家正在放棄購買珠寶，轉而購買金條和金幣。

研究顧問公司Metals Focus Ltd.的董事總經理菲利普紐曼表示，在美國，許多散戶傾向共和黨，他們都看好川普的做法。因此，從美國民眾的角度來看，購買黃金的理由更少了。

據金屬聚焦公司（Metals Focus）稱，過去3年，北美和西歐對金條和金幣的需求持續下降，而世界其他地區則呈上升趨勢。去年的數據創下2014年以來最大的數據差異。該顧問公司表示，這種差距將持續到2025年第1季，主要原因是美國市場的拋售。

同時，根據代表黃金礦業的貿易機構世界黃金協會 （World Gold Council） 的最新數據，第1季亞太地區對金條和金幣的需求成長3%，其中中國市場年增12%。韓國、新加坡、馬來西亞和印尼的金條和金幣需求均增加了30%以上。

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