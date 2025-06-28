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Costco新福利下周開跑 僅限「這級會員」提早進賣場

2025/06/28 18:05

Costco在Instagram上發布消息，「高級會員」將享有早晨延長營業時間的特權，比低級別的會員可提前30分鐘到1小時進入商場。（路透）Costco在Instagram上發布消息，「高級會員」將享有早晨延長營業時間的特權，比低級別的會員可提前30分鐘到1小時進入商場。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從下週一（30日）開始，美國Costco的「高級會員」（executive members，相當於台灣的黑鑽卡級）將可以享受全國性大型連鎖超市更安靜的購物時間，這些會員可以比其他人提前進入商場，享受新福利。

根據Costco在Instagram上發布的消息，高級會員將享有早晨延長營業時間的特權，比低級別的會員可提前30分鐘到1小時進入商場。這些會員可以在周日至週五上午9點，以及週六上午9點半進入商店，而所有其他會員無論哪天都要到上午10點才能購物。

根據《美國太陽報》報導，一些購物者注意到Costco各門市都張貼同樣的資訊標牌，並附加聲明「金星會員（ Gold Star ）和商業會員（Business members）的寬限期將持續到8月31日」。

此外，從週一開始，「高級會員」將獲得每月10美元的信用額度，可用於透過sameday.costco.com或Costco via Instacart 下達的超過150美元的特定訂單。

Costco目前提供三種會員類型：高級（executive）會員（每年130美元）、黃金（gold ）會員（每年65美元）和商務（ business）會員（每年65美元）。高級會員專屬的其他福利包括Costco指定服務折扣，以及每年2%的回饋。

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