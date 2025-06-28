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三星2奈米追台積電傳突破 50％良率數月內實現

2025/06/28 16:41

三星已開始為恢復下一代代工競爭力做準備。公司最近完成第二代2nm（SF2P）製程的基本設計，並已開始進行推廣以吸引合作夥伴和客戶。（示意圖，路透）三星已開始為恢復下一代代工競爭力做準備。公司最近完成第二代2nm（SF2P）製程的基本設計，並已開始進行推廣以吸引合作夥伴和客戶。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國媒體ZDNet報導，三星第二代2奈米GAA製程將恢復其代工業務的競爭力。隨著Exynos 2600原型機的量產，三星的LSI和半導體部門計劃在幾個月內實現50%的良率。

三星電子已開始為恢復其下一代代工競爭力做準備。該公司最近完成第二代2nm（SF2P）製程的基本設計，並已開始進行推廣以吸引合作夥伴和客戶。第一代2nm GAA良率正在緩慢回升；如果第二代製程進展按計劃進行，三星可以將其用於Exynos 2700。

三星最近也被發現已將SF2P製程應用於其新一代AI運算晶片平台，該平台是三星電子去年宣布與AD Technology、Arm和Rebellion合作開發的。這是除其內部客戶System LSI的下一代行動AP（應用處理器）之外的首個用例。

根據業界27日消息，三星電子旗下晶圓代工及設計公司（DSP）近期已開始全面推廣SF2P製程。

基於這些估計，三星似乎取得一些良好的發展勢頭，這家韓國巨頭和設計公司已經開始推廣SF2P技術。量產目標定於明年，如果試驗階段成功，該公司可能會在未來的Exynos晶片組中採用第二代2nm GAA製程。

與第一代相比，SF2P具有多項優勢，三星表示該技術的效能將提升12%，功耗降低25%，面積縮小8%。報告並未透露哪些客戶對該流程表現出興趣，但媒體認為高通可能是其潛在客戶。三星2nm GAA晶圓進行量產，希望恢復過去高通與三星和台積電建立雙採購供應鏈的戰略。

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