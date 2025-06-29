台積電法說會7月17日召開 匯率與關稅等議題將受關注

晶圓代工龍頭股台積電（2330）將於7月17日召開法人說明會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭股台積電（2330）將於7月17日召開法人說明會，這次將採實體與線上同步進行，實體地點敲定在台北文華東方酒店B2 文華廳，屆時會公布第二季財報與展望第三季營運，預期法人將聚焦匯率、關稅、毛利率、AI需求、下半年營運走勢、海外廠進度等議題。

台積電5月營收為3205.16億元，雖月減8.3%、但年增39.6%，創單月營收歷史次高與同期新高。市場預期台積電6月營收將續下滑，但第二季順利達財測目標無虞；今年前5月累計營收達1兆5093億元，年增42.6%，創歷年同期新高。

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受惠客戶對5、3奈米先進製程需求強勁，台積電先前預估第二季合併營收將介於284億美元至292美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

但因新台幣急升到已升破29元，超過台積電預估匯率，估計新台幣每升值1%，影響台積電營業利益率下降0.4個百分點，法人勢必關切匯率對台積電影響程度。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前股東會持續看好AI，強調公司「生意很好」，AI對台積電先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%。AI需求與下半年營運走勢是否有變化，將有待台積電法說會揭曉。

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