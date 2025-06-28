川普想任命Fed「影子」主席 111年來前所未有 金融市場添亂

美國總統川普表示，他將「很快」宣布繼任聯準會（Fed）主席鮑爾的人選，問題是，鮑爾的任期還有11個月才結束。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，他將「很快」宣布繼任聯準會（Fed）主席鮑爾的人選，但問題是，鮑爾的任期還有11個月才結束。CNN報導，川普的想法是史上前所未有，因為總統歷來都會等到現任聯準會主席任期的最後幾個月才任命繼任者，提早宣布繼任者將導致金融市場混亂。

川普對聯準會依然感到失望，因為它至今仍未降息。幾個月來，川普一直無情地攻擊鮑爾。但提前這麼早就要宣布聯準會主席提名人，如果他真的兌現承諾的話，這將是聯準會111年歷史上前所未有的事。

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提早提名聯準會主席繼任者充當美國「影子」主席的想法，其實來自貝森特去年在成為財政部長之前首次提出的提議。前聯準會官員和學者都告訴CNN，這項非同尋常的舉動，可能會削弱現任聯準會主席的權力，並加劇川普上任以來困擾美國經濟的不確定性。

週五，川普進一步闡述這個想法，並表示他特別希望有人能降低利率。川普在橢圓形辦公室的一次活動上表示說： 「如果他（鮑爾）想辭職，我很樂意。他的工作做得很糟糕」，並補充說他計劃用一個能夠迅速降息的人來取代鮑爾。

影子主席的想法也引起一些接受CNN採訪的專家的擔憂。

曾在20世紀90年代中期擔任聯準會二號人物的艾倫·布林德 （Alan Blinder） 在接受CNN電話採訪時表示，「這絕對是個糟糕的想法」，他表示，影子聯準會主席意味著市場必須理解兩個有影響力的聲音同時談論貨幣政策，但可能提出截然不同的看法。

曾任克林頓經濟顧問、現任普林斯頓大學教授的布林德表示：如果他們（現任與影子主席）不採取同樣的策略，這似乎是可能的，這只會引起市場混亂。

AGF Investments首席美國政策策略師格雷格·瓦利埃爾（Greg Valliere）在給投資者的一份報告中表達類似觀點：這是一個糟糕的想法，如果有兩位聯準會主席，肯定會惹惱並擾亂金融市場。

RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）警告稱，提前任命聯準會主席可能會適得其反，導致川普試圖壓低的利率上升。他表示：削弱鮑爾的權力對任何人都沒有好處，因為這幾乎肯定會導致美元走弱和利率上升。

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