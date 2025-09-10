川普對藥品廣告開鍘！將對社交媒體和網紅進行審查

川普對藥品廣告開鍘！不僅祭數千封警告信，還將對社交媒體和網紅進行審查。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普對藥品廣告開鍘，外媒報導，美國總統川普總統週二簽署了1份備忘錄，旨在打擊直接面向消費者的處方藥廣告，官員表示，川普政府將發出約100封停止執法信函和數千封警告信，且計劃對那些在沒有適當披露資訊或不遵守製藥商必須遵守的規則情況下，獲得報酬推廣藥品的社交媒體公司和網紅進行審查。

CNBC報導，長期以來，製藥業直接向消費者投放藥品廣告的能力一直是美國衛生與公眾服務部部長肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）的關注重點。

肯尼迪去年11月提出禁止此類廣告，並認為這些廣告會導致美國人更多地使用處方藥。但美國政府高級官員週二表示，新備忘錄適用範圍不僅限於製藥商和傳統電視廣告，還涵蓋社群媒體和數位平台上的廣告。

官員表示，該措施指示肯尼迪和食品藥物管理局局長馬卡里採取行動，確保藥品廣告的透明度和準確性，包括增加與任何產品風險相關的資訊量。

1位官員表示：「我們的目標是確保患者獲得有關具有潛在危害的藥物的正確信息，並重建公眾信任。」他還補充說，政府計劃使用現有的廣告法規，而不是尋求新的規則。

官員告訴記者，川普政府將發出約100封「停止並終止」執法信函和數千封警告信，提醒相關公司政府計劃執行針對這些廣告的現行法規。官員表示，政府還計劃審查社交媒體公司以及那些在沒有適當披露資訊或不遵守製藥商必須遵守的規則的情況下，接受付費推廣藥品的網紅。

1位官員告訴記者：“這些廣告日益盛行，造成了誤導，特別是沒有適當披露副作用，這些廣告在沒有適當披露的情況下侵入社交媒體，網上藥店的廣告也不遵守許多製藥公司所遵循的相同規則，這引起了廣泛的不滿。”

