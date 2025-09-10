黃金超狂繼續飆？再破歷史新高後 上漲條件專家全說了

黃金價格週二（9日）延續創紀錄的漲勢。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國9月降息預期，以及投資者對本週通膨數據的關注，黃金價格週二（9日）延續創紀錄的漲勢，分析師指出，即使黃金已漲至3600美元，仍非常看漲，但若關稅政策、貿易關係、地緣政治有所改善，漲勢將暫停。

現貨黃金上漲0.2% 至每盎司3643.57美元，盤中曾觸及3673.95美元的歷史高點；美國12月交割的黃金期貨上漲0.1%，收每盎司3682.2美元。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「此次上漲主要受美聯準會將開始降息的預期推動，最早可能在9月份。」

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員目前預計下週降息25個基點的可能性為92%，部分交易員甚至押注降息幅度將達到50個基點。

上週五公布的非農就業數據顯示，美國8月就業成長大幅減弱，提高聯準會降息的可能性。投資人目前正等待週三公佈的美國生產者價格數據，以及週四公佈的消費者價格數據，盼在下週Fed會議前找到進一步降息的線索。

「如果美國經濟略有減弱，實際上意味著更多資金可能流入黃金等非標準資產類別，以對沖潛在的下跌風險。」梅萊克說。

Sprott Asset Management 執行長John Ciampaglia表示，即使黃金已漲至3600美元，仍舊非常看漲，「我們認為市場將繼續上漲，因為我們預計關稅政策、貿易關係（或）地緣政治不會發生任何變化。如果這些因素中的任何一個有所改善，我認為黃金漲勢將會暫停。」

