您的包裹掉海裡了！美西最忙港口大量貨櫃墜海畫面曝 碼頭作業緊急喊停

長灘港（Port of Long Beach），9日上午，多個貨櫃掉入海裡。（圖擷取自X）

〔財經頻道／綜合報導〕美西最繁忙港口之一的長灘港（Port of Long Beach），9日上午發生重大事故。來自中國的「密西西比號」（Mississippi）貨櫃船在靠泊期間，數十個貨櫃意外掉落海中，造成港區一片混亂，長灘港已緊急宣布Pier G貨櫃碼頭作業全面暫停。

綜合美媒報導，美國海岸防衛隊表示，初步統計約有67個貨櫃墜入海裡，所幸未傳出人員傷亡，長灘港已緊急宣布Pier G貨櫃碼頭作業全面暫停。

事故發生在當地時間上午9時前後，根據畫面顯示，大量貨櫃散落在港區海面，部分壓在「密西西比號」船尾，還有一些貨櫃散落在其他較小的船上，甚至波及一艘緊鄰的環保作業駁船。

長灘港發言人馬洛昆（Art Marroquin）證實，事件發生時該船正停泊於Terminal G，事故原因仍在調查中。美國海岸防衛隊表示，已在「密西西比號」周邊500碼範圍內設立安全區，並透過無線電每小時廣播提醒航行船隻注意航行風險。

根據報導，多個應變單位，包括長灘港務局、海岸防衛隊、陸軍工兵部隊、當地消防與警察單位皆已派員到場協助。

據悉，「密西西比號」懸掛葡萄牙國旗，約兩週前曾停靠中國港口，並於事故前24小時內抵達長灘港。由於貨櫃內部貨物尚未確認，外界憂心是否會造成環境污染或供應鏈影響，不過，港口方面強調目前首要工作是確保安全，將貨櫃固定並打撈回收。

長灘港是美國進出口樞紐之一，每年處理超過900萬個20呎標準貨櫃，承擔西岸約4分之1的貨櫃運輸量。事故發生4天前，長灘港才獲得《Asia Cargo News》評選為北美「最佳西岸港口」，這是該港連續第7年奪下此項殊榮。

目前調查仍在初步階段，港務局尚未透露事故是否與裝卸程序、船隻狀況或氣候因素有關。

Holy smokes a bunch of shipping containers just fell off a cargo ship into the water at Port of Long Beach pic.twitter.com/BSD4YDzzCZ — Wu Tang is for the Children （@WUTangKids） September 9, 2025

