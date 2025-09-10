焦點股》台積電：發爐飆1225元天價 市值達31.76兆元

台積電開盤走揚，刷新天價。（記者洪友芳）

〔記者洪友芳／台北報導〕美國股市4大指數齊揚，其中，3大指數創新高，台積電ADR勁揚1.51%，收在250.92美元，美股盤後，蘋果舉行秋季新品發表會，又值SEMICON Taiwan國際半導體展今正式開幕，台積電（2330）繼昨收1200元、平歷史高價之後，今股價開盤直登1220元，在買盤追價，一度觸及1225元，上漲25元，創新天價，市值達31.76兆元，也創歷史新高。

美國就業數據下修，聯準會降息可期，激勵美股紛走揚，標普500指數上漲0.27%，那斯達克指數上漲0.37%，道瓊工業指數上漲0.43%，費城半導體指數上漲0.18%，台積電ADR勁揚1.51%，收在250.92美元。

台積電昨收1200元，大漲20元，平歷史新高價，外資大買1．38萬張，連8買。蘋果舉行秋季新品發表會，台積電是蘋果獨家晶圓代工供應商，先進製程將挹注營運可期；SEMICON Taiwan國際半導體展今正式開幕，半導體業、AI等新技術成為市場焦點，台積電今也公布8月營收，法人估將呈現高檔水準，帶動股價創新高。

