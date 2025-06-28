新台幣驚天暴衝！外媒曝台灣「2產業」最虧 揭背後狂飆原因

新台幣兌美元匯率大幅升值。（路透資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕今年5月初，新台幣兌美元匯率創下1988年以來的最大單日漲幅。而週五新台幣兌美元匯率一度驚見28字頭，外媒報導，新台幣再次大幅走強對於台灣尤其是半導體業的出口商和人壽保險公司來說不是個好消息。

週五新台幣兌美元匯率一度闖過29元整數大關，挺進28元，觸及3年高點，年初至今漲幅達12%左右。《華爾街日報》指出，過去幾個月，亞洲貨幣兌美元不斷走強，部分原因是美國資產被廣泛拋售。

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對此台灣「央行」日前呼籲市場保持冷靜。華僑銀行策略師在1份研究報告中表示，美國總統關稅政策的不可預測性，以及對美國財政健康狀況的擔憂，削弱了投資者對美元的信心，引發「拋售美元」的交易。

安聯都資經濟學家Christiaan Tuntono表示，「去美元話」正在促使資本回流亞洲。他在1份報告中提及，由於亞洲實體持有約8.6兆美元的美國股票和固定受益資產，即使部分匯回，也可能顯著提振亞洲貨幣。

但報導表示，這將為台灣一些企業帶來壓力，例如台積電（2330）和鴻海（2317）。由於半導體產品的銷售多以美元計價，新台幣的升值會損害這些企業的收入，也可能會削弱產品在海外的競爭力。

日前鴻海內部預估，新台幣兌美元平均匯率升值1元時影響營收約3%、毛利率減少0.1 個百分點。

而對富邦等壽險業而言，其脆弱性在於持有大量海外資產，當本幣升值時，資產負債表風險將會加大。星展集團資深經濟學家馬鐵英在最近的1份報告中估計，截至2月份，台灣人壽公司的海外投資占其總投資組合的70%，其中大部分以美元計價。

而根據數據顯示，根據統計，壽險業的外匯損失，較上月增加了1倍以上。

分析師表示，由於台灣出口商和金融機構尋求對沖美元風險，這將進一步刺激對新台幣的需求。

報導表示，對於整體經濟而言，貨幣走強可能會對出口造成壓力，從而抑制國內生產毛額的成長，而出口已經面臨貿易關稅的阻力。

花旗經濟學家Adrienne Lui表示，美國關稅和台幣升值對出口商構成雙重打擊，而隨著為應對關稅而提前出口帶來的效應逐漸消退，影響可能在今年下半年更加明顯。

而有關於匯率問題，行政院發言人李慧芝表示，政府會持續關注，也會做好因應措施。

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