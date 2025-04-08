憂美中關稅戰衝擊 424通電話打爆「馬上辦」專線

4月7日至8日下午2時，馬上辦服務中心服務專線共計進線424通，其中針對美國關稅措施共231通、中小微企業貸款87通、青創貸款58通、法律諮詢4通、債權債務協商14通、疫後振興貸款5通及資金週轉7通、30人以下中小微企業數位人培補助18通。 （行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台灣課徵32%關稅，行政院啟動應變機制，提出20項措施和支持方案。據統計，憂美中關稅戰衝擊，昨天至今日下午2時，有424通電話打進經濟部「馬上辦」因應專線。行政院秘書長龔明鑫今（8）日更奉閣揆卓榮泰指示，前往經濟部中小及新創企業署「馬上辦服務中心」，視察因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案「諮詢專線」辦理情形。

行政院指出，龔明鑫在經濟部中小及新創企業署署長李冠志陪同下，前往馬上辦服務中心視察，掌握同仁接聽電話實際情況，並聽取中小及新創企業署簡報，了解諮詢民眾需求。龔轉達卓揆指示，請經濟部根據每日進線滾動調整，準備好充足的人力，對於民眾關切的內容，要第一時間用最快的速度答覆。

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龔明鑫強調，過去COVID-19疫情期間，辦理紓困振興的經驗，諮詢專線除了提供政府因應措施的說明外，最重要的是第一線聽取民眾的需求，因此對於每一個進線都要確實接聽並完成紀錄，每日進行彙整，供相關業務主管機關進行滾動調整的參考依據。

行政院秘書長龔明鑫今（8）日奉閣揆卓榮泰指示，前往經濟部中小及新創企業署「馬上辦服務中心」，視察因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案「諮詢專線」辦理情形。 （行政院提供）

李冠志表示，統計今日上午至中午止，半數來電民眾都關切美國關稅的影響，政府有什麼樣的協助方案，另外半數都是在問政府對於金融支持、財務還有資金周轉措施內容；對於非上班時間的來電，也有智能客服來做接聽，以滿足民眾的即時需求。

李冠志指出，目前來電洽詢的民眾尚未達到高峰，但服務中心已進行壓力測試，人工客服和智能客服都持續在加強，以因應屆時各項措施申請辦法公布後的諮詢人潮。

中小及新創企業署表示，4月7日至8日下午2時，馬上辦服務中心服務專線共計進線424通，其中針對美國關稅措施共231通、中小微企業貸款87通、青創貸款58通、法律諮詢4通、債權債務協商14通、疫後振興貸款5通及資金週轉7通、30人以下中小微企業數位人培補助18通。

「馬上辦服務中心」提供因應專線，最高可提供90線進線，預計每日可處理1000通來電。同時另有智能客服提供24小時服務，提供民眾最即時的諮詢和協助。

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