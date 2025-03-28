台電提議漲9.08％遭封殺！憂關稅衝擊物價4月電價凍漲

經濟部次長賴建信（左）主持電價審議會，拍板4月電價凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會今（28日）舉行，內部意見分歧，台電提報平均電價應調漲9.08%，但考量國際關稅變化、地緣政治風險等引發物價波動隱憂，最終拍板4月電價不調整，外界大感意外；經濟部次長賴建信說明，經濟部會全力爭取追加預算、離島價差補貼、未來歲計賸餘等3大預算撥補，讓台電財務健全並穩定經營。

賴建信今首次主持電價審議會，他表示，美國政府的關稅政策衝擊國際經濟，社會更擔憂對物價有擾動，台電去年底累虧來到4229億元，這是台電為照顧民生、穩定國內物價、產業競爭力，「扮演擋土牆的角色」，但未能充分反映電價。

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賴建信說明，114年中央編列1000億元預算遭立院刪減，但經濟部仍盼立法院同意113年追加的1000億元預算，加上台電過去離島價差補貼1164億元，和未來若有歲計賸餘都會向行政院全力爭取。

爭取3大撥補 立院若不同意9月難逃漲電價

經濟部也要求台電開源節流降本，台電副總王振勇解釋，四大方向有燃料採購精進、綠電銷售、線路設置費增加收入、活化資產，加上過去給學校、農漁會等凍漲優惠回歸各主管機關吸收，合計可改善財務168億元。

王振勇也回應，台電本次提報平均單價應為每度4.0968元；和現行單價3.7556元推估，台電提報版本應漲9.08%，據了解，這已包括3%合理利潤在內。而本次電價凍漲，台電今年估計再虧500億元，但國際煤價有下修至120美元、天然氣價要降的機率較低，估計電價凍漲後，到年底的累虧恐衝破4700億元，而台電計息負債已來到1.63兆元，光今年利息支出就逼近320億元。

外界關切若經濟部未能順利爭取立院支持，是否9月再漲電價?台電總經理王耀庭表示，仍會按照燃料狀況、台電虧損等情境「完整呈現」，如實提報。賴建信也補充，因審議會中反覆討論的關稅因素「短期尚未明朗」，不會像2022年中間再召開臨時會議，待9月電價審議會再檢討。

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