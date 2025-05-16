川普VIP之旅最高價碼出爐！「他」砸逾5億買幣

川普VIP之旅最高價碼出爐！排名第1是孫宇晨，持有價值約1790萬美元（約新台幣5.37億元）的川普幣。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕5月22日川普幣晚宴入場的名單已經出爐，加密情報公司Inca Digital稱，為了贏得與川普共進晚餐的機會，川普幣買家總共花費了約1.48億美元（約新台幣44.4億元），而排名第1是孫宇晨，持有價值約1790萬美元（約新台幣5.37億元）的川普幣。

華爾街見聞報導，根據川普幣官網排行榜，名列第1的是1個名為「SUN」的錢包。

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根據Lookonchain的數據，該錢包由波場幣創始人、加密貨幣億萬富翁孫宇晨（Justin SUN）擁有。

川普幣官網4月宣佈，5月22日在川普私人高爾夫俱樂部邀請持幣量前220名持有者共進晚餐，持有量前25名能夠獲得超級VIP待遇，包括參觀白宮的機會，這項消息引發了川普幣的瘋狂搶購。

而川普幣官方網站近日公佈，5月22日川普幣晚宴入場名單，加密情報公司Inca Digital稱，為了贏得與川普共進晚餐的機會，川普幣買家總共花費了約1.48億美元。

根據川普幣官網顯示了前220名川普幣持有者的排行榜，而排行榜上名列第1的是1個名為「SUN」的錢包，持有價值約1790萬美元的川普幣。

排名第2的是新加坡加密貨幣新創公司MemeCore，持有價值約1740萬美元（約新台幣5.22億元）的川普幣。

該公司正在開發1個以迷因幣創建者為導向的平台，首席業務發展長Cherry Hsu表示，正尋求與美國迷因幣社群建立橋樑。

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