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黃仁勳快看！《經濟學人》爆「這群輝達老客戶」不滿被冷落

2025/05/16 21:25

輝達執行長黃仁勳16日抵台。（路透）輝達執行長黃仁勳16日抵台。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達黃仁勳16日抵台，晚間設宴台北市私廚鄒記食舖，與台積電董事長魏哲家及高管共進晚餐。正當台灣即將掀起另一波黃仁勳旋風之際，《經濟學人》指出，輝達的老客户深感被冷落，而且相當不滿，原因是輝達即將推出面向遊戲玩家的最新顯示卡GeForce RTX 5060，被抨擊與客戶脫節。

黃仁勳16日抵台後，被問及關稅戰議題，未來台灣扮演的角色，他說，「當重組、重置和重塑完成後，台灣將繼續處於技術生態系統的中心，我確信這一點，這裡有很多聰明的公司，有很多富有創新精神和活力的公司，我完全相信台灣將繼續繁榮昌盛，無論是在此之前、之後還是始終如此」。

晚間則在女兒黃敏珊等人陪同下，黃仁勳率先與台積電董事長魏哲家會面聚餐，地點在他最愛餐廳之一-鄒記食舖，出席者包括台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑、業務資深副總暨副共同營運長張曉強、資深副總何麗梅、方淑華、羅唯仁、黃仁昭等，台積電高擺出大陣仗展現誠意。

這場餐敘也為黃仁勳這趟來台與供應鏈廠商互動揭開序幕，也是兆元宴的暖身行程。黃在晚餐前受訪稱，輝達正在打造AI超級電腦，聚焦全新的Blackwell系統，Blackwell今年正逐步放量到很高的水準，成功關鍵是與供應鏈合作，要確認每個人是否已經準備好迎接即將到來的很棒一年。

正當台灣即將掀起另一波黃仁勳旋風之際，《經濟學人》披露，輝達的老客户深感被冷落，而且相當不滿，原因是輝達即將推出面向遊戲玩家的最新顯示卡GeForce RTX 5060，遭到負面評價。

報導稱，大多數公司都喜歡大肆宣傳新產品，輝達似乎並非如此。5月19日，輝達將推出面向遊戲玩家的最新顯示卡GeForce RTX 5060。通常，像輝達及AMD的公關部門會透過提前向有影響力的YouTuber和網站，提供樣品進行測試來為這類產品造勢，這樣他們就可以在發布當天發布評測。

這一次，輝達似乎臨陣退縮。評測人員說，輝達將關鍵軟體延後到顯示卡發布當天才提供，導致無法及時進行通報。5月19日也是台北國際電腦展（Computex）開始的前一天，這場台灣大型展覽常佔據科技媒體的大量版面。

報導認為，試圖低調推出產品往往意味著公司擔心產品不受歡迎，5060可能面臨這種情況。輝達是靠遊戲領域起家，最近已成為AI領域的明星，但它的一些早期客戶感到被冷落。近期一些遊戲產品的評測結果出奇負面，擁有超百萬訂閱者的YouTuber「Hardware Unboxed」將近期一款顯示卡描述為「垃圾」；另一YT頻道「Gamers Nexus」（240萬訂閱者）也抱怨；「Linus Tech Tips」（1630萬訂閱者）在4月直言輝達與客戶嚴重脫節。

報導指出，價格是抱怨的原因之一。供應短缺意味輝達產品的售價往往遠高於官方定價，5060 intended to replace的4060建議零售價為299美元，但在大型電商平台Newegg上，最便宜的4060售價超過400美元；輝達頂級遊戲顯卡5090標價1999美元，實際入手價可能高達3000美元。

報導還說，品質控制似乎也出現問題，輝達部分高端顯卡的電源線在使用中出現融化現象，評測人員抱怨，像5060這樣的中端顯卡硬體配置不夠慷慨，造成其在運行一些遊戲時很吃力。

報導總結，根據輝達2月業績報告，遊戲部門季度收入年減11%，以往可能是大問題，因為遊戲業務曾佔輝達收入的大部分，如今，AI熱潮使其成為次要業務，上季，數據中心業務收入達356億美元，佔總收入90%，有了這一個搖錢樹，遊戲玩家再怎麼抱怨，也無濟於事，除非AI業務失靈。

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