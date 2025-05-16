台灣關稅揭曉？川普：2-3週內公佈對各國新稅率

美國總統川普週五（16日）表示，未來「2至3週」將為美國貿易夥伴訂出新的關稅稅率。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅稅率揭曉倒數，美國總統川普週五（16日）表示，未來「2至3週」將為美國貿易夥伴訂出新的關稅稅率，因為美國政府沒有足夠的時間，與所有貿易夥伴談判定制協議。

CNN報導，川普週五在阿布達比舉行的商業圓桌會議上表示，財政部長斯貝森特和商務部長盧特尼克「將在2到3週內發出信函」。

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川普指出，希望與美國達成協議的國家有150個，但未透露有多少或哪些國家會收到信。

川普說，我認為我們會很公平，也會告訴他們，想在美國做生意，他們需要付出什麼代價。

他補充，「我想你可能會說他們可以提出申訴，但大致上，我認為我們會非常公平，只是沒辦法去見那麼多想和我們談的人。」

川普4月2日對數十個貿易夥伴祭出較高關稅後，旋即把這些關稅暫停90天，給予外國政府與美國協商的時間。目前川普已和英國就貿易框架達成共識，美國也與中國大陸達成協議，互相暫時調降關稅，藉此爭取較多談判時間。

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