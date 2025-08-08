晴時多雲

財經 > 財經政策

雙北3社宅即日起受理申請 最低租金市價3折

2025/08/08 14:45

（住都中心提供）（住都中心提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕國家住都中心今天開放第3季首波3案社會住宅線上申請，包含台北市松山區「延吉好室」、全國首例警消專案社宅的新北市中和區「保二安居」及林口區「世大運選手村社宅」，共釋出654戶，即日起受理申請至9月8日止，且租金依家庭所得條件不同，最低將來到市價3折。

（住都中心提供）（住都中心提供）

住都中心今天透過新聞稿指出，第三季首波3案社宅共654戶，民眾申請後，其中，世大運選手村社宅將於10月9日公開抽籤，最快11月1日可入住。另外，台北「延吉好室」及新北「保二安居」則預計11月19日公開抽籤，最快明年1月入住。

住都中心表示，3案社宅自即日起申請受理期間自即日起至9月8日止，租金依家庭所得條件不同而分級，最低約為當地市場租金的3折，租期則將依據申請人身分，最長6年到12年不等。

根據住都中心資料，台北「延吉好室」160戶，鄰近松山文創園區，位於國父紀念館及小巨蛋的雙捷生活圈，最小面積16坪租金新台幣1萬600元起，同時預留戶數支持國軍眷屬、新婚育兒家庭及設籍當地1年以上的住戶。新北「保二安居」317戶，最小11坪租金7870元起；新北「世大運選手村社宅」177戶，最小38坪租金1萬830元起。

其中「保二安居」是由老舊的保二總隊宿舍改建而成，也是全國首例「警消專案社宅」，位在捷運景平站旁邊，提供給現職警正四階以下的基層警、消、空勤總隊人員，以及海巡署上尉階以下的軍職人員。只要設籍或服勤地點在基北北桃地區、且在基北北桃無自有住宅就能申請。

另外，中央第3季社宅也都保留5%戶數給婚育戶家庭，只要新婚2年內或育有學齡前子女（含胎兒）者就可以申請。至於有的家庭可能同時符合婚育戶資格，也符合育有2名未成年孩子的優先戶資格，在抽籤時會先抽婚育戶，若沒中籤，可以再參與優先戶抽籤，若屬一般戶也可以回歸一般戶抽籤；至於婚育戶租金仍比照所得狀況辦理，沒有額外優惠。

社宅採24小時線上申請，透過登入「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw/portal）註冊為會員，即可開始申請。申請「林口世大運選手村社宅」則至https://pms.hurc.org.tw進行申請作業。

