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美中貿易戰休兵？BBC揭魔鬼藏在細節裡 晶片關稅70％最嚇人

2025/05/16 16:45

BBC披露，美國對中晶片關稅仍高達70%。BBC披露，美國對中晶片關稅仍高達70%。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中在日內瓦經貿會談後，雙方宣佈將加徵關稅從峰值125%降至10%，引發市場樂觀情緒。然而，若仔細梳理，魔鬼就藏在細節裡。BBC披露，美國對中實際關稅，即便在大幅調降後，依然達到40%，半導體領域甚至高達70%。

BBC報導，美中關稅談判後，中國調整稅委會公告，將對美加徵關稅從34%下調至10%，並暫停 24%的關稅措施。美國則撤回4月2日之後實施的多輪累計91%的報復性關稅，還將4月2日設定的34%對等關稅中的24%，暫停執行90天，實際生效的對等關稅暫時降至10%。

然而，如果仔細計算，美國對中實際關稅其實非常高。除了保留10% 的對等關稅外，以芬太尼問題為由加徵的20%關稅仍然維持，這使得川普上任後，對中關稅新增30%。

這還沒算川普第一任期所加關稅。當時，川普依據 「301 條款」 加徵的四輪關稅（前三輪25%、第四輪7.5%），但不是針對所有商品。美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）測算，2020年初美國對中平均加權關稅稅率為19.3%，伴隨中國對美出口佔比下降以及出口商品類別調整，到2024年底加權平均關稅為10.7%。

也就是說，美國對中目前關稅大致為40.7%；高盛估算，再綜合各類調整及半導體等行業的關稅豁免，美國對中實際有效關稅稅率為39%。高盛認為，美國對中課徵39%的關稅，將拖累中國GDP減少0.8的百分點。

另外，晶片依舊是美中貿易討論焦點，美國對中國半導體的關稅，並沒有隨著這次談判而顯著下調；此前，川普已經豁免了半導體、智慧型手機、筆電等商品加徵的「對等關稅」。不過，2025年2月至3月，美國以芬太尼問題為由對中國加徵20%的關稅，疊加自2025年1月開始對中半導體徵收的50%關稅，目前美國對中半導體徵收的關稅達到70%。

報導稱，雖然對中晶片關稅居高不下，美國高端晶片的出口禁令正在鬆動。美國商務部14 日 宣布正式撤銷前總統拜登政府制定的「人工智慧擴散規則」，並將重新擬定一套以國對國談判為基礎的 AI 出口戰略。

根據工業與安全局 （BIS） 針對 AI 晶片出口發布三項最新指引顯示，一是明確指出全球任何地區若使用華為 Ascend 晶片，均屬違反美國出口管制規定。二是警告公眾，不可讓美國 AI 晶片被用於訓練或推理中國的 AI 模型，否則可能引發嚴重後果。三是提供美國企業建議，說明如何防範供應鏈遭中國或其他國家透過轉運「洗產地」等手段規避管制。

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