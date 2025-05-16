防中國出奧步拿到輝達晶片 美議員提案強制追蹤AI晶片位置

為了防止輝達的先進晶片被走私到中國，美議員提案強制追蹤AI晶片位置。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院美中戰略競爭特別委員會，週四（16日）提出《晶片安全法案》（Chip Security Act），要求商務部強制美國晶片製造商對出口管制的晶片，強制加入位置驗證模組，以確保這些晶片不會被中國等國家，藉由「空殼公司」或「走私」方式非法取得。

《南華早報》16日報導，美國歷屆政府官員都祭出對中晶片出口管制措施，卻屢被媒體踢爆部分晶片仍繼續流入中國。因此，美國眾議院提出《晶片安全法案》，旨在解決美國出口管制的AI晶片走私到中國，希望補破網。

請繼續往下閱讀...

提出法案的密西根州共和黨眾議員Bill Huizenga 在一份聲明中表示，為了保持美國的技術優勢，我們必須採取保障措施，確保出口管制無法規避，防止先進AI晶片落入不法分子手中。民主黨眾議員（Bill Foster）也強調，我們擁有技術工具，可以防止強大的AI技術落入壞人之手。

根據資料，這項法案的關鍵主要是美國商務部在法案生效後180天內，強制所有受出口管制的高性能晶片及相關產品，在出口、再出口或境外內部轉移前，配備能夠實現位置驗證等功能的晶片安全機制。

晶片安全機制可以透過軟體、硬體或物理方式實現，旨在防止這些晶片被中國等國家，藉由「空殼公司」或「走私」方式非法獲取，並用於軍事、監控或AI等敏感領域。

一旦獲得出口許可者，發現產品被轉移到未授權地點或被篡改，應立即向美國商務所屬的工業安全局的副部長報告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法