價值逾29億食品面臨報廢！路透曝美國削減援助 逾6萬公噸食品在倉庫中腐爛

美國羅德島州北金斯敦的Edesia Nutrition倉庫存放援助食品。（擷取自路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕價值逾29億食品面臨報廢！路透報導，據5位知情人士透露，由於美國削減援助，逾6萬公噸，價值達9800萬美元（約新台幣29.4億元），可供 350 萬人1個月使用的糧食配給，正在世界各地的倉庫中腐爛，面臨無法使用的危險。

據3位曾在美國國際開發署工作的人士和兩位來自其他援助組織的消息人士稱，自川普政府今年 1 月決定削減全球援助計畫以來，這些糧食庫存一直滯留在美國政府的4個倉庫中。

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2位消息人士稱，一些最早將於 7 月到期的庫存可能會被銷毀，方式包括焚燒、用作動物飼料或以其他方式處理。

5名知情人士表示，這些倉庫由美國國際開發署人道援助局（BHA）管理，儲存著來自美國農民和製造商的 6萬至 6.6萬公噸食品。

這些倉庫位於吉布地、南非、杜拜和休士頓，1份未註明日期的庫存清單顯示，倉庫內有超過 6.6萬公噸商品，包括高能量餅乾、植物油和強化穀物。

根據路透社審查的文件，這些物資價值超過 9800 萬美元。該文件由1名援助官員分享，並經美國政府消息人士證實為最新資訊。

根據路透社使用世界糧食計劃署（世界最大的人道主義機構）的數據進行的分析，這些糧食可供1百多萬人食用3個月，或供加薩全體人口食用1個半月。

聯合國機構表示，1噸食物（通常包括穀物、豆類和油）可以滿足約 1660人的每日需求。

據美國消息人士和兩名了解該提案的前美國國際開發署消息人士稱，將物資交給可以分發的援助組織的提案目前被擱置。兩位前美國國際開發署消息人士稱，該計畫正在等待美國國務院對外援助辦公室的批准。

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