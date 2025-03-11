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影片不是最大收入來源！最強YouTuber靠巧克力大賺一筆

2025/03/11 11:28

美國知名YouTuber「MrBeast」。（法新社資料照）美國知名YouTuber「MrBeast」。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名YouTuber「MrBeast」是全球YouTube頻道訂閱數最高的網路明星，不過最近公佈的文件顯示，這名全球第一的YouTube最賺錢的業務並不是製作影片，而是巧克力。

《彭博》報導，MrBeast旗下公司Beast Industries是巧克力品牌Feastables的大股東，MrBeast在2022年1月宣佈成立這一品牌，隨後推出自己的巧克力棒。根據提供給潛在投資人的文件顯示，Feastables去年的銷售額約2.5億美元（約新台幣82.5億元），獲利超過2000萬美元（約新台幣6.6億元）。

MrBeast同期媒體業務銷售額相去不遠，但損失將近8000萬美元（約新台幣26.4億元）。MrBeast的媒體業務包括個人YouTube頻道，以及他為亞馬遜（Amazon）串流Prime影音（Prime Video）製作的真人秀。

本名唐納森（Jimmy Donaldson）的MrBeast自11歲起就在YouTube平台上發佈影片，拍攝自己玩《決勝時刻》（Call of Duty）或《Minecraft》等遊戲的影片。在多年的發展後，MrBeast從大學輟學，將YouTube作為全職工作。

MrBeast過去幾年以來，利用自身在YouTube和其他社群平台的名氣，發展與媒體無關的業務，除了Feastables，Beast Industries也是零食品牌Lunchly的股東，以及Viewstats的所有人，這家軟體公司向內容創作者銷售數位工具。

根據了解Beast Industries過去資金流的人士透露，為了資助這些業務，Beast Industries過去4年內籌資超過4.5億美元（約新台幣148.5億元）。文件顯示，該公司目前正尋求再增資幾億美元。文件提供了2024年前3季的業績數據，以及最後1季和未來的預測，Beast Industries的目標是擴大現有部門，並打入電玩、飲料等新領域。

知情人士透露，與阿拉伯聯合大公國有關的投資公司Alpha Wave領投了3億美元（約新台幣99億元）的C輪投資，將Beast Industries的市值從幾個月前的約15億美元（約新台幣495億元）推升至約50億美元（約新台幣1650億元），以1家連續3年虧損、2024年虧損近6000萬美元（約新台幣19.7億元）的公司來說，這是非常高的市值。

Beast Industries擁有一個不尋常的優勢，再向投資人推薦時，MrBeast被定位為全球社交媒體粉絲數量第2多的人物，僅次於葡萄牙足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）。

對於某些投資人來說，MrBeast的影響力，可能會使該公司比一般的新創更有吸引力。在網紅或是名人創辦的公司當中，Beast Industries已躋身最有價值的公司之一，與美國女星賽琳娜（Selena Gomez）的Rare Beauty和金卡戴珊（Kim Kardashian）的Skims不相上下。

以媒體業務來看，MrBeast在家鄉北卡羅萊納州建立了有數百名員工的公司，其中包括200名與生產有關的員工。由於每支影片拍攝都面臨獨特的挑戰，MrBeast的團隊經常需要前往偏遠的地點，並建複雜的新佈景。根據知情人士透露，MrBeast主頻道平均每支影片成本目前落在300萬至400萬美元（約新台幣9898萬元至1.31億元）之間。

要回收鉅額的製作費用並不容易，以YouTube頻道能賺到的錢有限，因此MrBeast向各大串流媒體提出了製作電視節目的想法，最終亞馬遜向MrBeast支付約1億美元（約新台幣32.9億元）來製作《野獸遊戲》（Beast Games）第1季節目，這是史上最貴的真人秀之一。這檔節目最終還是出現虧損，MrBeast直言，自己在《野獸遊戲》損失數千萬美元。

僅管如此，亞馬遜仍表示，《野獸遊戲》是史上最成功的真人秀節目，並已同意再製作2季，預算的部份還未達協議。MrBeast在之後受訪時則提到，自己希望在第2季和第3季能實現收支平衡，但也坦言自己並不擅長收支平衡。

許多社群媒體明星都在嘗試類似的轉型，進軍更多元的業務，Beast Industries預測，未來幾年Feastables的規模將翻3倍，與此同時，公司預計，到2026年，媒體收入將僅佔總銷售額的5分之1。

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